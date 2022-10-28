"Возможности Кремля уменьшились": удастся ли Путину достичь переговоров через Запад

Путин через некоторых посредников заявляет о готовности к переговорам с Украиной. В то же время, у Кремля существенно уменьшились возможности для переговорных инициатив.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, практика поддержки переговорных и других инициатив главы Путина сейчас слаба.

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Удастся ли Путину добиться переговоров через Запад

Фейгин отметил, что попытки Запада по торпедированию или содействию Москве – ничего не дают. 30 американских конгрессменов, написавших письмо Джо Байдену о переговорах с Россией, уже его отозвали.

Что касается заявлений Барака Обамы, то, по его словам, в администрации Белого дома есть люди, которые не откликаются на размышления экс-президента относительно границ, которые могут определить США и Западные союзники в вопросе помощи Украине.

В чем эти пределы? Он имел в виду, что мы не собираемся помогать Украине военным путем, средствами, которые, допустим, представляют угрозу с точки зрения развязки третьей мировой войны. Так и без этого происходит. Это те пределы, которые еще предстоит преодолеть,

– подчеркнул Фейгин.

Он отметил, что в Соединенных Штатах вообще плохо относятся к тому, когда экс-главы государства лезут в текущую политику. На самом деле у него есть сторонники внутри Демократической партии, конгрессмены – преимущественно левого толка, но они составляют меньшинство и не могут решать влияние на позицию администрации Байдена.

По его словам, Илона Маска мы не принимаем во внимание – он человек эксцентричный. А его Starlink тем временем помогает нашим бойцам, а это главнее того, что он пишет в твиттере.

Фейгин объяснил, удастся ли Путину достичь переговоров через Запад: смотрите видео

"Возможности Кремля очень уменьшились"

Фейгин считает, что практика поддержки переговорных и других инициатив главы Кремля Владимира Путина вообще слаба.

Потому что очень уменьшились возможности Кремля,

– сказал российский правозащитник.

Он отметил, что нынешний премьер Италии является очень последовательной атлантисткой и поддерживает Украину. А новый премьер Британии Риши Сунак уже состыковался с Владимиром Зеленским и подтвердил позицию, которая была и у предыдущих правительств.

Правозащитник добавил, что практически не видит каких-либо существенных угроз и открытых союзников Москвы в продавливании ее позиции.

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