Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, практика підтримки переговорних та інших ініціатив глави Путіна зараз є слабкою.

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Чи вдасться Путіну домогтися перемовин через Захід

Фейгін зазначив, що спроби Заходу щодо торпедування або сприяння Москві – нічого не дають. 30 американських конгресменів, які написали листа до Джо Байдена про переговори з Росією, вже його відкликали.

Стосовно ж заяв Барака Обами, то, за його словами, в адміністрації Білого дому є люди, які не відгукуються на міркування експрезидента щодо меж, які можуть окреслити США та Західні союзники в питанні допомоги Україні.

У чому ці межі? Він мав на увазі, що ми не збираємося допомагати Україні воєнним шляхом, засобами, які, припустимо, становлять загрозу з погляду розв'язання третьої світової війни. Так це й без цього відбувається. Це ті межі, які ще потрібно подолати,

– наголосив Фейгін.

Він зауважив, що у Сполучених Штатах узагалі погано ставляться до того, коли ексочільники держави лізуть у поточну політику. Насправді у нього є прибічники всередині Демократичної партії, конгресмени – переважно лівого спрямування, але вони становлять меншість і не можуть вирішально впливати на позицію адміністрації Байдена.

За його словами, Ілона Маска ми не беремо до уваги – він людина ексцентрична. А його Starlink тим часом допомагає нашим бійцям, а це головніше за те, що він пише в твітері.

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"Можливості Кремля дуже зменшились"

Фейгін вважає, що практика підтримки переговорних та інших ініціатив глави Кремля Владіміра Путіна є загалом слабкою.

Тому що дуже зменшились можливості Кремля,

– сказав російський правозахисник.

Він зауважив, що нинішня прем'єрка Італії є дуже послідовною атлантисткою й підтримує Україну. А новий прем'єр Британії Ріші Сунак уже зістикувався із Володимиром Зеленським і підтвердив позицію, яка була й у попередніх урядів.

Правозахисник додав, що практично не бачить якихось суттєвих загроз та відкритих союзників Москви у продавлюванні її позиції.

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