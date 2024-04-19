Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. Он назвал главную проблему диктатора.

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Чего хочет Путин

Путин хочет переговоров, чтобы получить паузу в войне. Ему надо провести переобучение мобилизованных и иметь больше резерва.

"Проблема заключается в том, что у россиян на сегодняшний день нет подготовленных резервов. Потому что им надо серьезно готовиться, если они мечтают о "большой наступательной операции" в направлении того же Харькова, им надо подготовить 2 армии", – заметил Березовец.

Две армии – это до 200 тысяч личного состава. И не просто подготовленного, а вооруженного. В том числе технически.

"Из-за этого противник нуждается в паузе, передышке. Путин об этом говорил и этот же месседж повторяли Захарова, Лавров, Песков и другие представители преступного кремлевского режима. И россияне будут продвигать эти переговоры. И Песков говорил, мол, они готовы, если Украина будет готова, к восстановлению стамбульского формата. То есть возвращайтесь в Турцию и продолжим с того момента, на котором остановились весной 2022 года", – добавил политолог.

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