Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він назвав головну проблему диктатора.
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Чого хоче Путін
Путін хоче переговорів, аби отримати паузу у війні. Йому треба провести перенавчання мобілізованих і мати більше резерву.
"Проблема полягає в тому, що у росіян на сьогоднішній день немає підготовлених резервів. Тому що їм треба серйозно готуватися, якщо вони мріють про "велику наступальну операцію" в напрямку того ж Харкова, їм треба підготувати 2 армії", – зауважив Березовець.
Дві армії – це до 200 тисяч особового складу. І не просто підготовленого, а озброєного. В тому числі технічно.
"Через це противник потребує паузи, передишки. Путін про це говорив і це й же меседж повторювали Захарова, Лавров, Пєсков та інші представники злочинного кремлівського режиму. І росіяни просуватимуть ці перемовини. І Пєсков казав, мовляв, вони готові, якщо Україна буде готова, до відновлення стамбульського формату. Тобто повертайтесь до Туреччини і продовжимо з того моменту, на якому зупинилися весною 2022 року", – додав політолог.
Яку політику веде Путін: останні новини
- Росія використовує війну в Україні. Вона має на меті сформувати "новий світовий порядок".
- Еммануель Макрон запропонував оголосити перемир'я між Україною та Росією на період Олімпіади-2024, яка має відбутися цього літа у Франції. Однак, Путін може на це не погодитися, бо його так званих спортсменів не допустили до змагань.
- Диктатор готує росіян до затяжної війни проти України. Він намагається виправдати втрати і тривалість.