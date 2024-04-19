Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він назвав головну проблему диктатора.

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Чого хоче Путін

Путін хоче переговорів, аби отримати паузу у війні. Йому треба провести перенавчання мобілізованих і мати більше резерву.

"Проблема полягає в тому, що у росіян на сьогоднішній день немає підготовлених резервів. Тому що їм треба серйозно готуватися, якщо вони мріють про "велику наступальну операцію" в напрямку того ж Харкова, їм треба підготувати 2 армії", – зауважив Березовець.

Дві армії – це до 200 тисяч особового складу. І не просто підготовленого, а озброєного. В тому числі технічно.

"Через це противник потребує паузи, передишки. Путін про це говорив і це й же меседж повторювали Захарова, Лавров, Пєсков та інші представники злочинного кремлівського режиму. І росіяни просуватимуть ці перемовини. І Пєсков казав, мовляв, вони готові, якщо Україна буде готова, до відновлення стамбульського формату. Тобто повертайтесь до Туреччини і продовжимо з того моменту, на якому зупинилися весною 2022 року", – додав політолог.

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