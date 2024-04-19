Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Заходу потрібно нарешті зняти "рожеві окуляри" і перестати боятися ескалації в стосунках з Росією. З цього документу зрозуміло, що Путін фактично готується провести гібридну війну на території країн-членів НАТО.

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"Війна" у західних країнах вже триває

Якщо під час конвенційної війни летять конкретні кулі, БпЛА, ракети, йдуть танки, то у гібридній застосовуються інформаційні "кулі", які завдають дуже серйозної шкоди населенню цих держав, політикуму.

Нещодавно західні країни вчили Україну, як протистояти агресору, розповідали, що треба потерпіти. А тепер вони стоять перед фактом, що Путін, розповідаючи їм про якийсь мир, водночас готовий їх "вбивати" – поки що інформаційно,

– пояснив політолог.

Тому "війна" на території Заходу і країн-членів НАТО, на його думку, вже відбувається тільки в гібридному варіанті.

Зверніть увагу! Видання The Washington Post, посилаючись на секретний російський документ, який отримала від європейської розвідки, пише про стратегічний план Росії щодо формування нового світового порядку без глобального впливу США. Кремль вважає, що результати війни в Україні "визначать контури майбутнього світового порядку". Вони будуть пов'язані зі здатністю Росії нав'язувати свій світогляд та волю іншим країнам і усьому світу.

Якщо цей документ з'явився, то це означає, що Путін, на думку політолога, вже побачив глобальну небезпеку. Він усвідомлює, що в нього "вікно можливостей" може закритися дуже швидко.

Зараз з боку Росії триває потужна робота з ліворадикалами і праворадикалами в західних країнах. Зокрема з Віктором Орбаном.

"Путін зараз розуміє, що може скористатися демократичними процедурами, адже цього року відбувається велика кількість виборів і багато людей долучено до цих електоральних процесів. Також він спостерігає певну нерішучість в діях партнерів України і паузу в діях США щодо допомоги. Очільника Кремля турбує активність Еммануеля Макрона, і він не хоче дати йому шанс стати "сучасним Черчиллем". Тому Путін поспішає", – наголосив Олег Лісний.

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