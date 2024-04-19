Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Заходу потрібно нарешті зняти "рожеві окуляри" і перестати боятися ескалації в стосунках з Росією. З цього документу зрозуміло, що Путін фактично готується провести гібридну війну на території країн-членів НАТО.
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"Війна" у західних країнах вже триває
Якщо під час конвенційної війни летять конкретні кулі, БпЛА, ракети, йдуть танки, то у гібридній застосовуються інформаційні "кулі", які завдають дуже серйозної шкоди населенню цих держав, політикуму.
Нещодавно західні країни вчили Україну, як протистояти агресору, розповідали, що треба потерпіти. А тепер вони стоять перед фактом, що Путін, розповідаючи їм про якийсь мир, водночас готовий їх "вбивати" – поки що інформаційно,
– пояснив політолог.
Тому "війна" на території Заходу і країн-членів НАТО, на його думку, вже відбувається тільки в гібридному варіанті.
Якщо цей документ з'явився, то це означає, що Путін, на думку політолога, вже побачив глобальну небезпеку. Він усвідомлює, що в нього "вікно можливостей" може закритися дуже швидко.
Зараз з боку Росії триває потужна робота з ліворадикалами і праворадикалами в західних країнах. Зокрема з Віктором Орбаном.
"Путін зараз розуміє, що може скористатися демократичними процедурами, адже цього року відбувається велика кількість виборів і багато людей долучено до цих електоральних процесів. Також він спостерігає певну нерішучість в діях партнерів України і паузу в діях США щодо допомоги. Очільника Кремля турбує активність Еммануеля Макрона, і він не хоче дати йому шанс стати "сучасним Черчиллем". Тому Путін поспішає", – наголосив Олег Лісний.
Що відбувається в Росії
- Володимир Зеленський заявив, що ідея "замороження" війни в Україні, яка обговорюється політиками, призведе до того, що надасть можливість Путіну збільшити військовий потенціал російської армії. Він зазначив, що російсько-українська війна – "це не кіно, а реальність", а пауза в ній може бути вигідною очільнику Кремля.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко не виключив, що в Росії може відбутися переворот. Проте імовірним він може стати за певних умов. На його думку, це станеться, коли "раціональні люди" в російському військово-політичному керівництві усвідомлять, що "ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього".
- Автори матеріалу в Bloomberg дійшли висновку, що Путін буде надалі ескалювати війну в Україні, адже він прагне будь за що перемогти. Для цього в Росії може відбутися мобілізація резервістів. Путін імовірно піде на це попри те, що російська економіка у період війни "вже бореться з нестачею робочої сили".