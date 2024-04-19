Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Западу нужно наконец снять "розовые очки" и перестать бояться эскалации в отношениях с Россией. Из этого документа понятно, что Путин фактически готовится провести гибридную войну на территории стран-членов НАТО.
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"Война" в западных странах уже продолжается
Если во время конвенциональной войны летят конкретные пули, БпЛА, ракеты, идут танки, то в гибридной применяются информационные "пули", которые наносят очень серьезный ущерб населению этих государств, политикума.
Недавно западные страны учили Украину, как противостоять агрессору, рассказывали, что надо потерпеть. А теперь они стоят перед фактом, что Путин, рассказывая им о каком-то мире, одновременно готов их "убивать" – пока информационно,
– объяснил политолог.
Поэтому "война" на территории Запада и стран-членов НАТО, по его мнению, уже происходит только в гибридном варианте.
Если этот документ появился, то это означает, что Путин, по мнению политолога, уже увидел глобальную опасность. Он осознает, что у него "окно возможностей" может закрыться очень быстро.
Сейчас со стороны России продолжается мощная работа с леворадикалами и праворадикалами в западных странах. В частности с Виктором Орбаном.
"Путин сейчас понимает, что может воспользоваться демократическими процедурами, ведь в этом году происходит большое количество выборов и многие люди приобщены к этим электоральным процессам. Также он наблюдает определенную нерешительность в действиях партнеров Украины и паузу в действиях США по помощи Киеву. Главу Кремля беспокоит активность Эммануэля Макрона, и он не хочет дать ему шанс стать "современным Черчиллем". Поэтому Путин спешит", – подчеркнул Олег Лесной.
Что происходит в России
- Владимир Зеленский заявил, что идея "замораживания" войны в Украине, которая обсуждается политиками, приведет к тому, что позволит Путину увеличить военный потенциал российской армии. Он отметил, что российско-украинская война – "это не кино, а реальность", а пауза в ней может быть выгодной главе Кремля.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко не исключил, что в России может произойти переворот. Однако вероятным он может стать при определенных условиях. По его мнению, это произойдет, когда "рациональные люди" в российском военно-политическом руководстве осознают, что "цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него".
- Авторы материала в Bloomberg пришли к выводу, что Путин будет в дальнейшем эскалировать войну в Украине, ведь он стремится во что бы то ни стало победить. Для этого в России может состояться мобилизация резервистов. Путин вероятно пойдет на это несмотря на то, что российская экономика в период войны "уже борется с нехваткой рабочей силы".