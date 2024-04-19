Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Западу нужно наконец снять "розовые очки" и перестать бояться эскалации в отношениях с Россией. Из этого документа понятно, что Путин фактически готовится провести гибридную войну на территории стран-членов НАТО.

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"Война" в западных странах уже продолжается

Если во время конвенциональной войны летят конкретные пули, БпЛА, ракеты, идут танки, то в гибридной применяются информационные "пули", которые наносят очень серьезный ущерб населению этих государств, политикума.

Недавно западные страны учили Украину, как противостоять агрессору, рассказывали, что надо потерпеть. А теперь они стоят перед фактом, что Путин, рассказывая им о каком-то мире, одновременно готов их "убивать" – пока информационно,

– объяснил политолог.

Поэтому "война" на территории Запада и стран-членов НАТО, по его мнению, уже происходит только в гибридном варианте.

Обратите внимание! Издание The Washington Post, ссылаясь на секретный российский документ, который получила от европейской разведки, пишет о стратегическом плане России по формированию нового мирового порядка без глобального влияния США. Кремль считает, что результаты войны в Украине "определят контуры будущего мирового порядка". Они будут связаны со способностью России навязывать свое мировоззрение и волю другим странам и всему миру.

Если этот документ появился, то это означает, что Путин, по мнению политолога, уже увидел глобальную опасность. Он осознает, что у него "окно возможностей" может закрыться очень быстро.

Сейчас со стороны России продолжается мощная работа с леворадикалами и праворадикалами в западных странах. В частности с Виктором Орбаном.

"Путин сейчас понимает, что может воспользоваться демократическими процедурами, ведь в этом году происходит большое количество выборов и многие люди приобщены к этим электоральным процессам. Также он наблюдает определенную нерешительность в действиях партнеров Украины и паузу в действиях США по помощи Киеву. Главу Кремля беспокоит активность Эммануэля Макрона, и он не хочет дать ему шанс стать "современным Черчиллем". Поэтому Путин спешит", – подчеркнул Олег Лесной.

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