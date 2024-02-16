Выгодно или нет: Путин внезапно высказался за победу Байдена на выборах

Президент России Владимир Путин вошел в азарт и дал еще одно интервью, а именно российскому журналисту пропагандистского канала "Россия-1" Павлу Зарубину. Диктатор сказал ему, что для россиян Джо Байден якобы лучше Дональда Трампа.

В эфире 24 Канала кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский разобрал заявление кремлевского руководителя. Сложно ответить, действительно ли может быть выгода для России от того или иного президента США, но одно предположение все-таки есть.

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Действительно ли Байден выгоден Кремлю

По мнению Желиховского, Москве вообще не выгоден ни один политик из Соединенных Штатов Америки. Россия воспринимает Америку как геополитическую угрозу, фактически, как и весь демократический мир.

Россияне прекрасно понимают, что любой лидер, который придет к власти в США, прежде всего будет отстаивать интересы американцев, помогать союзникам на международной арене, в частности Украине, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией и не позволить стране-оккупанту расширять свои территории путем соседних государств.

Это больше популистские лозунги для внутреннего потребителя. Цель может быть совершенно разной, но для Путина главное показать, что он якобы заинтересован в тех или иных политиках. Это пыль для своих избирателей, которые вскоре будут голосовать за него на президентских выборах в России,

– подчеркнул эксперт-международник.

Заявление Владимира Путина вряд ли имеет правдивую основу. Сегодня он может сказать одно, завтра – другое. Таким образом движется российская пропаганда.

Когда станут понятными мотивы Путина и Трампа

Эксперт-международник заметил, что Дональд Трамп действует в похожем ключе, но в контексте собственных интересов. От политика звучат различные контроверсионные заявления, которые могут быть далеки от того, что он будет воплощать в случае победы на президентских выборах США.

Это все политические манипуляции, часто они приправлены и пропагандой, и популизмом. Мы не можем точно говорить правда это или нет,

– сказал Станислав Желиховский.

Все станет очевидным после переизбрания президента в США, потому что с Россией понятно – Владимир Путин с большой долей вероятности снова будет главой России и в дальнейшем будет осуществлять агрессию в ближайшие годы, к чему нужно быть готовым.

В то же время в Соединенных Штатах несколько иная конфигурация. По мнению эксперта-международника, вряд ли будут "тектонические сдвиги" во внутренней и внешней политике, даже если к власти придет Дональд Трамп.

Конечно, коррективы могут произойти. Не исключено, что он будет сосредоточен на ситуации в США, особенно в контексте миграционного кризиса, который происходит на границе с Мексикой. Я не вижу, что Джо Байден или Дональд Трамп будут выгодными для России и они оставят Украину один на один с российской агрессией,

– констатировал кандидат политических наук.

Правление Путина угрожает безопасности в мире