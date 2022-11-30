Путин хочет подавить инакомыслящих: чем России обернется закон об иноагентах
Источник:Минобороны Великобритании
Кремль всеми силами пытается подавить протестные настроения россиян. Там выбрали простую тактику – если вы думаете не так, как Путин – вы иноагент.
1 декабря в России должны вступить в силу изменения в закон Об иностранных агентах, которые еще в июле одобрил глава Кремля Путин. В Министерстве обороны Великобритании объяснили, чем это чревато.
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Теперь "иностранными агентами" в России будут считать не только "лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за границы", но и тех, кто "находится под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков".
Согласно изменениям в закон, Министерство юстиции, в частности, сможет публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов".
То есть фактически каждого россиянина можно "подогнать" под этот критерий.
Давление и репрессии будут тотальными
В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что эти нововведения почти наверняка создадут риск преследования лиц, отнесенных к списку "иноагентов".
Поэтому новые поправки еще больше усилят репрессивные полномочия российского государства.
Тенденция, продолжавшаяся с момента возвращения Путина на пост президента России в 2012 году, резко усилилась после вторжения в Украину,
– констатировали в оборонном ведомстве.
Специалисты также предположили, что Кремль действует на опережение, "чтобы предотвратить рост инакомыслия внутри страны, потому что конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян".
В России и без того цензурируют все, что можно
- Российское законодательство ограничивает свободу слова в стране. Власть цензурирует прессу и полностью информполе, запрещает протесты и волеизъявление народа. Дошло до того, что в стране запрещают любое упоминание о войне, даже в развлекательных шоу.
- Преследования подвергаются всем, кто выражает какую-либо поддержку украинцам или открыто заявляет, что на самом деле Россия вторглась в Украину с войной, а не проводит здесь спецоперацию.