Кремль всеми силами пытается подавить протестные настроения россиян. Там выбрали простую тактику – если вы думаете не так, как Путин – вы иноагент.

1 декабря в России должны вступить в силу изменения в закон Об иностранных агентах, которые еще в июле одобрил глава Кремля Путин. В Министерстве обороны Великобритании объяснили, чем это чревато.

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Теперь "иностранными агентами" в России будут считать не только "лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за границы", но и тех, кто "находится под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков".

Согласно изменениям в закон, Министерство юстиции, в частности, сможет публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов".

То есть фактически каждого россиянина можно "подогнать" под этот критерий.

Давление и репрессии будут тотальными

В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что эти нововведения почти наверняка создадут риск преследования лиц, отнесенных к списку "иноагентов".

Поэтому новые поправки еще больше усилят репрессивные полномочия российского государства.

Тенденция, продолжавшаяся с момента возвращения Путина на пост президента России в 2012 году, резко усилилась после вторжения в Украину,

– констатировали в оборонном ведомстве.

Специалисты также предположили, что Кремль действует на опережение, "чтобы предотвратить рост инакомыслия внутри страны, потому что конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян".

В России и без того цензурируют все, что можно