1 грудня в Росії мають набути чинності зміни до закону Про іноземних агентів, які ще в липні схвалив очільник Кремля Путін. У Міністерстві оборони Великої Британії пояснили, чим це загрожує.

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Тепер "іноземними агентами" в Росії вважатимуть не лише "осіб чи організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону", а й тих, хто "перебуває під невизначеним "впливом або тиском" іноземних гравців".

Тобто, фактично кожного росіянина можна "підігнати" під цей критерій.

Згідно зі змінами до закону, Міністерство юстиції, зокрема, зможе публікувати особисті дані та адреси "іноземних агентів".

Тиск та репресії будуть тотальними

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що ці нововведення майже напевно створять ризик переслідування осіб, зарахованих до списку "іноагентів".

Тож, нові поправки ще більше посилять репресивні повноваження російської держави.

Тенденція, що тривала з часу повернення Путіна на посаду президента Росії у 2012 році, різко посилилася після вторгнення до України,

– констатували в оборонному відомстві.

Фахівці також припустили, що Кремль діє на випередження, "щоб запобігти зростанню інакомислення всередині країни, тому що конфлікт залишається невирішеним і дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян".

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