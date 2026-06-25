Путин не хочет прекращать войну: политический эксперт объяснил, почему в Кремле отвергают предложения

Владимир Путин вряд ли согласится прекратить войну в обмен на экономические уступки или финансовые выгоды. Несмотря на нарастание проблем в российской экономике, глава Кремля продолжает рассматривать войну против Украины как свою главную цель.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал "24 Каналу", что Путина не интересует благосостояние россиян или состояние экономики страны. По его словам, российский диктатор сосредоточен на реализации собственных имперских целей и поэтому не намерен сворачивать войну.

Смотрите также "Москва горит, Крым под угрозой: есть ли теперь у Украины козыри и сядет ли Россия за стол переговоров осенью"

Почему Путин не откажется от войны

Городницкий считает, что финансовые трудности России вряд ли повлияют на решение Путина о продолжении войны. По его мнению, глава Кремля не обращает внимания на проблемы рядовых граждан и не руководствуется экономическими соображениями.

У него есть цель — уничтожение Украины, захват территории Украины и проведение всей этой демилитаризации, денацификации и всего остального,

– отметил Городницкий.

Кроме того, политика кремлевских властей указывает на то, что Россия уже готовится к дальнейшему ведению войны. Об этом свидетельствуют подготовка мобилизационного ресурса, работа военкоматов, усиление контроля над интернетом и социальными сетями, а также усиление пропаганды.

Политический эксперт о проблемах в Кремле: видео

Политический эксперт предположил, что после выборов Кремль может прибегнуть к новой волне мобилизации. Однако, по его мнению, возможности России значительно ограничены из-за ухудшения экономической ситуации.

Обратите внимание! Российские силовики якобы убеждают Владимира Путина перенести или даже отменить выборы в Госдуму из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Также в Кремле опасаются падения рейтингов власти и последствий украинских ударов по российской территории.

Дефицит бюджета, падение доходов от нефтегазового сектора, высокая инфляция и проблемы банковской системы свидетельствуют о том, что российская экономика постепенно теряет устойчивость. Городницкий также обратил внимание на то, что всё большая часть государственных расходов направляется на войну, которая не приносит экономической выгоды.

Даже если они это (объявление мобилизации – 24 Канал) сделают, то столкнутся с огромным количеством проблем, которые, скорее всего, приведут к катастрофе,

– добавил политический эксперт.

Напомним, несмотря на заявления о якобы готовности к переговорам, Россия продолжает выдвигать Украине требования, которые фактически предполагают её капитуляцию. Кремль настаивает на нейтралитете Украины, ограничении её армии и отказе от западной военной помощи, не предлагая аналогичных ограничений для себя. Такие условия, по оценке ISW, означают фактическое лишение Украины возможностей для самостоятельной обороны.