Ракета еще "сырая", – Свитан сказал, попытается ли Путин снова запустить "Орешник"

Владимир Путин заявил, что планирует разместить новую российскую ракету "Орешник" на территории Беларуси во второй половине 2025 года. В то же время, вероятно, Россия делала попытку еще запускать эту ракету с полигона Капустин Яр. Однако она, возможно, была неудачной.

Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что информация об "Орешнике", которую распространяет Путин, направлена на внутреннего российского потребителя. Также размещение этой ракеты в Беларуси не создает дополнительных рисков относительно ударов по Украине или странам НАТО.

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Россияне боятся

Свитан сказал, что россиянам еженедельно нужны новости о создании новой ракеты или очередной "вундерваффе". Ведь сотни миллионов рублей выделяются в России на производство вооружения, однако новых образцов почти нет. То что пытается взлететь, не всегда удается оторваться от пускового стола.

Вспомним ракеты "Сармат" – из семи их пусков шесть подорвались в момент старта. Такая же ситуация могла быть и в отношении попытки запуска "Орешника" с полигона Капустин Яр. Нельзя исключать, что на этот раз он не сумел взлететь, так же как и "Сармат",

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович отметил, что размещением "Орешника" в Беларуси, Путин пытается получить какую-то реакцию от Запада. Предположительно он ждет опасений со стороны представителей европейских стран, которые бы просили его не эскалировать ситуацию и остановиться.

Один из пяти пусков "Орешника", по его словам, может быть удачным, а остальные ракеты при старте могут взорваться. Именно поэтому россияне делают запуски с Капустиного Яра, потому что боятся во время взлета ракеты взрыва стартовых установок или маршевых двигателей.

Эта ракета еще "сырая", она должна еще проходить испытания. В этот раз она могла их не пройти. Наша разведка через несколько дней подтвердит или опровергнет мое предположение,

– отметил Роман Свитан.

Напомним, что Владимир Путина во время визита в Беларусь 6 декабря заявил, что ракету "Орешник" можно будет разместить в стране во второй половине 2025 года. В то же время объекты поражения этой ракетой будут определять власти Беларуси. О размещении "Орешника", которым 21 ноября Россия впервые нанесла удар по Днепру, попросил Путина сам Александр Лукашенко, ведь это позволит, по его мнению, укрепить оборону Беларуси из-за растущего напряжения со стороны Запада.