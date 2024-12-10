Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що інформація щодо "Орешника", яку поширює Путін, спрямована на внутрішнього російського споживача. Також розміщення цієї ракети в Білорусі не створює додаткових ризиків щодо ударів по Україні або країнам НАТО.

Важливо Путін погрожує "Орешником" Україні: чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

Росіяни бояться

Світан сказав, що росіянам щотижня потрібні новини щодо створення нової ракети чи чергової "вундерваффе". Адже сотні мільйонів рублів виділяються в Росії на виробництво озброєння, однак нових зразків майже немає. Те що намагається злетіти, не завжди вдається відірватися від пускового стола.

Загадаймо ракети "Сармат" – з семи їхніх пусків шість підірвалися в момент старту. Така ж сама ситуація могла бути і щодо спроби запуску "Орешника" з полігону Капустин Яр. Не можна виключати, що цього разу він не зумів злетіти, так само як і "Сармат",

– зазначив військовий експерт.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович відзначив, що розміщенням "Орешника" в Білорусі, Путін намагається отримати якусь реакцію від Заходу. Імовірно він чекає побоювань з боку представників європейських країн, які б прохали його не ескалювати ситуацію і зупинитися.

Один з п'яти пусків "Орешника", за його словами, може бути вдалим, а решта ракет під час старту можуть вибухнути. Саме тому росіяни роблять запуски з Капустиного Яру, тому що бояться під час злету ракети вибуху стартових установок або маршових двигунів.

Ця ракета ще "сира", вона має ще проходити випробування. Цього разу вона могла їх не пройти. Наша розвідка за кілька днів підтвердить або спростує моє припущення,

– наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, що Владімір Путіна під час візиту до Білорусі 6 грудня заявив, що ракету "Орешник" можна буде розмістити в країні у другій половині 2025 року. Водночас об'єкти ураження цією ракетою визначатиме влада Білорусі. Про розташування "Орешника", яким 21 листопада Росія вперше завдала удару по Дніпру, попросив Путіна сам Алєксандр Лукашенко, адже це дозволить, на його думку, зміцнити оборону Білорусі через зростаючу напругу з боку Заходу.