Белгороду лучше не станет: какую задачу Путина россияне не способны выполнить на Севере Украины

Россия на протяжении нескольких лет пытается создать у границы так называемую санитарную зону, чтобы обезопасить Белгородскую, Брянскую, Курскую области от обстрелов. Однако для этого ему нужны соответствующие возможности.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, может ли Россия реализовать этот сценарий. Также враг 3 марта пытался прорвать Государственную границу Украины на Харьковщине в районе Зыбино и Круглого, однако Силы обороны не позволили россиянам осуществить их планы.

К теме Россияне совершили еще несколько прорывов границы на Сумщине и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю

Может ли Россия осуществить замысел по созданию санитарной зоны?

Трегубов объяснил, что у противника задача создать так называемую санитарную зону стоит уже несколько лет. Эта территория, глубиной примерно 20 километров, должна защитить приграничные регионы России от ударов украинских сил.

Однако эта задача уже технически устаревшая, потому что даже если теоретически представить, что российским войскам удалось бы создать эту 20-километровую санитарную зону, все равно бы украинское оружие долетало бы до территории России. Сейчас украинцы имеют другие средства поражения. Даже обычные дроны сегодня летают чуть дальше,

– пояснил спикер Группировки объединенных сил.

Также, по его мнению, совершенно очевидно, что эта задача, которая ставилась несколько лет назад и была актуализирована после операции в Курской области, не является выполненной даже на значительные проценты.

Россияне где-то контролируют территорию на Харьковщине, но они нигде не углубились не то, что на 20 километров, они даже на 10 километров не зашли. В основном, как заметил он, если враг где-то и продвинулся, то на километр, на метры.

"Если говорить о Сумской области, то населенный пункт Грабовское, который контролируют оккупанты, расположен на расстоянии менее чем километр от границы. А северная граница города Волчанск, который можно считать самым большим их успехом в этой операции, – на 4 километра от границы", – подчеркнул Виктор Трегубов.

Обратите внимание! Враг в декабре взял под контроль участок в районе пограничного села Грабовское, однако 9 марта, как отмечают аналитики DeepState, он "залез еще в два населенных пункта рядом" – в Поповку и Высокое. Также россияне зашли в населенный пункт Сопич, и еще в красную зону перешло село Комаровка, расположенное южнее.

Поэтому это немного не тот результат, к которому стремились россияне за три года выполнения этой операции. Владимир Путин, по мнению спикера Группировки объединенных сил, может говорить все что угодно, но эта задача уже не является выполненной. Также она не является адекватной требованиям времени, ведь, даже если они ее выполнят, Белгороду лучше не станет.

Что известно о намерении врага относительно буферной зоны в приграничье?