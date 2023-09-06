Путин хочет создать новую систему зависимостей в мире: на что ставит агрессор

Отсутствие публичных договоренностей после встречи Путина и Эрдогана не должно вводить в заблуждение. Они нужны друг другу и друг друга понимают.

Кремль ставит на еду

Через Турцию проходило немало подсанкционных товаров и, похоже, это будет и дальше, только по другим схемам.

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Во многих сферах – от энергетики до туризма – они обречены договариваться, ведь других вариантов у них немного. Однако относительно так называемой зерновой договоренности – президент России Владимир Путин и дальше будет поднимать ставки.

Дело не только в наличии больших объемов своего зерна. Для Кремля еда – это будущие энергоносители. Зависимость от российских нефти и газа будет постепенно снижаться из-за "зеленой" революции и борьбы с изменениями климата. В то же время еда потребуется всегда. Сотни миллионов людей не представляют себе трапезы без хлеба.

Построить новую удавку – новую систему зависимостей – одна из главных задач для российского руководства, возможно, даже номер один.

За продление "зерновой договоренности" Кремль хочет получить целый ряд публичных и непубличных уступок, прежде всего, вернуть всю систему услуг для своего экспорта аграрной продукции и удобрений – от снятия SWIFT ограничений с "Россельхозбанка" до возобновления всех страховых и транспортных услуг.

Причем Москва и сейчас может производить платежи через "Газпромбанк", который не находится под санкциями, но хочет начать разрушение всей системы санкционного давления. Новая система зависимостей предназначена не только для незападных стран. Посмотрите, как растет импорт удобрений в той же Германии, где дешевый газ теперь отсутствует, но часть удобрений это и есть "сухой газ". Если нельзя экспортировать "обычный" газ, то почему бы не перейти на удобрения? Это даже лучше.

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Это далеко не полный список русских условий. Их принятие либо непринятие будет означать практически продолжение либо изменение стратегии Запада в отношении России. Поэтому при всем уважении к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану ожидать, что именно он решит этот вопрос, – плохо.

Да и для Путина, хорошо разбирающегося в геополитике, нужно было "накачать" президента Турции для разговоров на саммите G20 в конце этой недели в Индии. Хочется верить, что это ему не удалось и тезисы об африканских переворотах из-за нехватки зерна не сработают. Однако турецко-африканская коалиция в Индии может получить новых участников, и это не последняя серия.