Российская военная разведка планировала убийство гендиректора одного из оружейных концернов. Речь идет об Армине Паппергере.

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, вероятно, является самым важным человеком в Европе, ведь именно его заводы вооружают Европу и Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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План раскрыли

В издании отметили, что у такого статуса есть один недостаток – Владимир Путин хочет его смерти. В 2024 году во время встречи с высшими командирами России Путин даже отдал дань уважения способностям Паппергера и осудил его четыре раза.

План по убийству главного оружейника Европы раскрыла разведка США. Там считают, что угроза была серьезной.

По данным источников, Паппергер постоянно находится "на радаре" у россиян. Они добавляют, что россияне пытаются сделать его жизнь ужасной, чтобы оказать на него давление, чтобы заставить его уйти в отставку или лишить компанию поддержки.

Однако теперь США бросили Паппергеру самый большой профессиональный вызов: перевооружить целый континент.

Над чем работает концерн

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, пообещал инвестировать столько нужно, чтобы освободить расходы на оборону от законного ограничения государственного долга.

Сейчас концерн Rheinmetall производит боевые машины пехоты Lynx, а также передовые системы ПВО, новые системы для сбивания дронов-камикадзе и основные технологии вооружения и управления огнем танка Leopard 2.

Не удивительно, что портфель заказов концерна превышает 38 миллиардов евро, а акции Rheinmetall выросли на 175 процентов за последний год.

"Паппергера ненавидят все "нужные" люди, поскольку его заводы стремятся защитить Европу. Если у Европы есть последний шанс на реальный маневр, чтобы сдержать Россию, то он - острие копья континента", - заключает The Telegraph.