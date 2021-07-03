Очередной бред: Путин хочет укрепить "братские связи" россиян с украинцами
Источник:официальный портал правовой информации
Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. В ней он отметил цели внешней политики, среди которых укрепление "братских" отношений с украинцами.
Что известно об абсурдных планах агрессора
Глава Кремля даже подписал соответствующий указ. Его опубликовали 3 июля.
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В документе президента страны-агрессора указано, что Россия будет достигать целей внешней политики посредством укрепления так называемых "братских связей" между российским, белорусским и украинским народами. В то же время никакие конкретные шаги для этого не указали.
Кроме того, Путин решил укрепить позиции русского языка как "языка международного общения". В привычной риторике он хочет поддержать россиян, проживающих в других странах, для сохранения их "общероссийской культурной идентичности".Интересно! Согласно опросу Active Group, русский язык не попал даже в топ 5 языков, знание которых украинцы считают очень важным. За русский проголосовало лишь 9,6% опрошенных. В то же время на первых местах оказались английский, немецкий и французский.
Предыдущий бред Путина
- 30 июня политик заявил, что Кремль не внес наше государство в список "недружественных стран", он не видит разницы между россиянами и украинцами, ведь они, мол, "единый народ".
- В ответ президент Владимир Зеленский сказал, что у нас есть часть общей истории и одна победа над фашизмом, однако одним народом украинцы и россияне никогда не были. Если бы так было, то сейчас в Москве висел бы флаг Украины, а вместо рублей были бы гривны.