Путин разочарован стойкостью Бахмута и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев, – ISW

Регулярное российское войско не справилось с задачей Путина по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что последнюю надежду президент России возлагает на Пригожина и вагнеровцев.

Соответствующую гипотезу выдвигают в Институте по изучению войны с учетом последних событий. В свежем отчете отмечают, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение бункерного деда Владимира Путина. Собственно, по причине несостоятельности российского войска воплотить в жизнь мечту президента России.

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Вагнеровцам восстановили помощь

В Институте предполагают, что вагнеровцы снова получают подкрепление, боеприпасы, а также политическое признание. А это – "резкое отклонение" от предыдущих усилий Кремля, направленных против наемников Пригожина с января 2023 года.

Так, стало известно 17 апреля, что вагнеровцы готовят до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих. Их используют для усиления флангов в Бахмуте. Кроме того, подтвердил Пригожин, наряду с вагнеровцами действуют российские воздушно-десантные войска. Ну и собственно он подтвердил, что его наемники получают больше артиллерийских снарядов. А это свидетельствует о том, что российское минобороны возобновило поставки.

Не исключают также внесение поправок в российский закон о правах ветеранов. В них будет предполагаться, что этот статус могут получить бойцы из частных военных компаний. Отмечают в Институте, что Пригожин активно за это выступал. И если этот законопроект таки примут, то это будет четкой демонстрацией того, что улучшилась позиция главаря наемников в ближайшем окружении Кремля.

Налаживание отношений – инициатива Путина

Составители отчета отмечают, что точно не могут сказать, насколько высок уровень доверия Путина к Пригожину. Но, похоже, что кровавый диктатор уже не мстит ему, отказывая в подкреплении и боеприпасах.

Журналисты The New York Times, сославшиеся на утечку секретных документов из Пентагона, заметили, что Путин самостоятельно пытался урегулировать вражду между вагнеровцами и минобороны России. Он устроил встречу между Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

Но это еще не означает, что Путин целиком и полностью будет стоять горой за Пригожина. Это может быть временное решение на фоне разочарования в регулярных войсках России, не вышедших на административные границы Донецкой и Луганской областей до 1 марта, как он предписывал.

В Институте отметили, что Путин не просто так назначил Михаила Теплинского. По их мнению, это демонстрация того, что в приоритете у кровавого диктатора победа по крайней мере в Бахмуте в ближайшей перспективе. Причем, предполагают аналитики, она может понадобиться в канун 9 мая или пресс-конференции "Прямая линия". Последнюю, по слухам, Путин планирует провести в июне. С ее помощью бункерный дед попытается подтвердить свой авторитет среди внутренней аудитории.

Еще одна причина приверженности Пригожину – острый дефицит инструкторов. В Кремле могут рассчитывать на инструкторов из ЧВК "Вагнера", которые займутся обучением мобилизованных сил. В Институте напоминают, что вагнеровцы продолжают набор добровольцев по всей России. И не исключено, что Кремль все еще рассматривает ЧВК как "реальный источник боевой мощи".