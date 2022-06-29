Путин не отказался от идеи захвата большей части Украины, – разведка США
Источник:Reuters
Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины. Высокопоставленный представитель американской разведки заявила, что сейчас картина остается "весьма мрачной".
Директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила на конференции Министерства торговли, что убеждена: Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины.
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Сейчас спецслужбы США видят 3 сценария развития событий
Аврил Хейнс сказала, что спецслужбы США видят три возможных сценария в ближайшей перспективе. Самым вероятным из них является упорный конфликт, в котором российские силы достигают лишь постепенных успехов, но не прорыва к цели Путина.
Другие сценарии включают в себя большой прорыв России и успех Украины в стабилизации линии фронта при одновременном достижении небольших успехов, возможно, вблизи города Херсона и других районов на Юге Украины.
Мы по-прежнему находимся в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, а именно, что он хочет захватить большую часть Украины,
– сказала Хейнс.
По ее словам, "картина остается достаточно мрачной".
Планы России по Украине
- Еще в апреле в России не скрывали, что стремятся установить "полный контроль" над Донбассом и Югом Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет влиять на нашу экономику. Также оккупация Юга дала бы россиянам сухопутный доступ к оккупированным Крыму и Приднестровью.
- Заместитель министра обороны США Колин Каль тоже считает, что Путин по-прежнему хочет захватить значительную часть Украины, если не всю. Но в то же время чиновник убежден, что России не удастся этого сделать.
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