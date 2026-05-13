Захватить Донбасс до осени: способна ли Россия выполнить обещание Путину и какова реальная ситуация

Военное командование российской армии пообещало Владимиру Путину полный захват Донбасса до осени. Это уже не впервые в Кремле говорят о конкретных сроках, но оккупантам до сих пор не удалось достичь цели.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что Донбасс имеет эшелонированную систему обороны. Если оккупантам и удается где-то продвигаться, то это не означает, что они заходят в оперативное пространство, где нет никакого сопротивления.

Смотрите также Россияне снова нарушили перемирие и продвигаются на нескольких направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

"Это означает, что мы отходим на следующий рубеж, где уже есть подготовленные укрепления. То есть продвигаться им (россиянам – 24 Канал) там будет очень-очень трудно", – сказал он.

Почему Россия не продвигается на фронте?

Павел Нарожный отметил, что использование россиянами бронетехники на фронте стало неэффективным, ведь есть огромное количество средств противодействия, в частности дроны, артиллерия, инженерные укрепления и минные поля.

То есть быстро пройти это все не получиться. Единственный путь, как это сделать – забрасывать фронт огромным количеством пехоты или увеличить в 10 – 20 раз количество артиллерии и авиации, чтобы уничтожать эти укрепления,

– подчеркнул он.

Это сделать очень сложно, потому что авиация очень дорогая. Для этого оккупантам было бы нужно большое количество самолетов, пилотов, персонала, который бы это обслуживал. Быстро найти финансовые ресурсы для этого почти невозможно.

Обратите внимание! Россияне перебрасывают свои военные силы на Восток Украины, чтобы выполнить приказ Путина – захватить Донбасс до сентября 2026 года. Для этого противник использует стратегический резерв. Говорится примерно о 20 тысячах военнослужащих.

Количество артиллерийских обстрелов у противника также падает. Нарожный отметил, что в 2025 году россияне осуществляли в среднем за день 5,5 тысяч обстрелов, то сейчас примерно тысяча – полторы.

То есть у них количество артиллерии падает. Это благодаря тому, что мы за сутки уничтожаем значительное ее количество. Обычно это 60 – 70 артиллерийских систем, иногда и до 100 единиц. Также у россиян есть недостаток артиллерийских боеприпасов,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, другой способ, чтобы Кремль имел шанс захватить Донбасс – это объявление тотальной мобилизации. Речь идет о нескольких миллионах человек. Однако и это очень сложно, ведь сильно ударит по российской экономике, которая и без того в очень плохом состоянии.

Если Путин решится проводить мобилизацию, то для него это будет пропагандистский провал. Все потому, что в России говорят только об успехах российских военных на фронте. Тотальная же мобилизация может указать на настоящие проблемы.

Это приведет к огромным потерям. Поэтому термин "захватить Донбасс" до осени выглядит, как по мне, практически нереалистичным,

– высказался Нарожный.

Он добавил, что в Украине ситуация на фронте тоже не идеальная, но нашим Силам обороны удается удерживать линию фронта.

"Если мы отступаем, то это тактические победы Путина, а не стратегические. Они (россияне – 24 Канал) не осуществляют стратегических прорывов. Поэтому в целом инициатива на нашей стороне", – сказал военный эксперт.

Какова ситуация на фронте?

Александр Сырский отметил, что россияне активизировали свое наступление по всей линии фронта. Противник проводит перегруппировку. Самое сложное сейчас на Покровском направлении.

Оккупанты готовятся к серьезному наступлению на Покровском направлении. Известно, что перебросили туда 90-ю танковую дивизию. Чтобы достичь успеха на этом направлении, противник использует различные средства, в частности артиллерию и авиацию, однако наши военные держат оборону.

Россияне обеспокоены активностью украинских беспилотников вблизи временно оккупированного Мариуполя. Дроны Сил обороны наносят удары по вражеским линиям связи. Основной целью таких действий является блокирование логистики оккупантов на фронте.