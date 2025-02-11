В случае захвата Часового Яра и Торецка следующей приоритетной целью для Владимира Путина станет Константиновка, поскольку город является важной частью крупнейшей агломерации в Донецкой области.

Кроме того, важными целями для России являются Покровск и Купянск. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что вопрос Курщины требует отдельного рассмотрения.

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Покровск остается ключевой целью для российского диктатора Владимира Путина. Сохраняется опасность с флангов и дальнейшее продвижение врага с угрозой окружения города.

Также продолжаются тяжелые бои за Часов Яр и Торецк. В случае захвата этих городов, следующей целью может стать Константиновка, которая является важной частью крупнейшей агломерации Донецкой области – Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка.

От этой цели, вероятно, никто не откажется, пока не начнутся переговоры,

– отметил Давид Шарп.

Кроме Покровска и Константиновки, приоритетом для Кремля является также Купянск. России удалось создать плацдарм на западном берегу Оскол, а в некоторых местах враг уже вышел на восточный берег. Ситуация остается напряженной, поэтому можно ожидать, что наступательные действия по захвату города будут продолжаться.

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Особенно интересным и отдельным является вопрос Курщины. Эта территория имеет не только военное, но и политическое значение, и вокруг нее будут вестись многочисленные дискуссии.

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