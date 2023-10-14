Всегда есть риск, что Путин это сделает, – Столтенберг о попытках России заморозить войну

Президент России Владимир Путин может попытаться заморозить войну против Украины. Однако наше государство вместе с союзниками сделает все, чтобы этого не произошло.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 Канал. По его словам, войны по своей природе не предсказуемы, и никто не может точно сказать, как именно война в Украине будет развиваться.

Интересно В частности, 11 генералов: в НАТО заявили, что потери России в войне приближаются к 300 тысячам.

Россия хочет заморозить войну

Столтенберг заявил, что в НАТО надеются, что смогут получить справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно.

Мы работаем, чтобы добиться этого. Но кратчайший путь к миру – это оказание военной поддержки Украине,

– отметил генсек.

Он добавил, что путь к миру проходит через военную поддержку Украины, чтобы показать России, что она не сможет победить на поле боя. Хотя риск заморозки войны всегда существует, по его мнению, союзники работают, чтобы этого не произошло.

"Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это сделает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может помешать украинцам освобождать свою землю. Мы продолжим поддержку, мы продолжим стоять рядом с Украиной. Мы делаем это, потому что украинская битва – это наша битва", – подытожил Столтенберг.

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Кулеба предупредил о рисках заморозки войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что полное и болезненное поражение захватчиков станет справедливым результатом неспровоцированной агрессии против Украины, а также позволит сменить траекторию и самой России.

Если конфликт заморозят, то Кремль сможет восстановить силы. Кроме этого:

уровень пропаганды в России будет только расти;

ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет в дальнейшем увеличиваться;

российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой.

"В таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году", – отметил министр.