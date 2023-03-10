Есть только один неисчерпаемый ресурс, – Фейгин оценил резервы России для затяжной войны

Расчеты России на войну с Украиной не сработали, но российский диктатор Владимир Путин будет истощать свою страну по максимуму. России было бы выгодно затягивание войны, но ресурсов на это не хватит.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, у Путина нет возможности захватить Украину полностью, поэтому он будет пытаться затягивать войну.

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Россия истощена

Марк Фейгин отметил, что Владимир Путин до полномасштабного вторжения также затягивал войну, поэтому эта тактика в его стиле. По мнению правозащитника, диктатор хотел и на этот раз затянуть войну, потому что не имеет ресурсов для достижения своей цели.

Единственный ресурс, оставшийся в России для войны – это человеческий ресурс.

"По всему остальному есть большие сомнения, потому что нужно как-то вооружать, нужны офицеры, снаряжение, нужно больше сил и средств, боеприпасов, а мы этого резерва не видим. Он может пытаться затягивать, но это если ВСУ не будут осуществлять контрнаступление", – сказал Фейгин.

Почему Путин не сможет затянуть войну: смотрите видео

Правозащитник убежден, что только в случае позиционной войны, как это было в зоне ООС в течение прошлых 8 лет, Путин сможет затянуть войну. Фейгин отметил, что во время ООС еще работали Минские договоренности, поэтому Украина была ограничена в своих действиях по освобождению оккупированных территорий.

Договоренностей уже нет

Сейчас никаких договоренностей уже нет, а потому Украину ничто не остановит в намерениях освободить свою территорию от захватчиков.

Я не оцениваю, что у Путина большие резервы для затяжной войны. Затяжная ли это на сколько? На месяц? Тогда да, для этого есть. В годы? Здесь я уже не уверен, возможно на год – полтора да, но на годы нет. Я бы не сказал, что у России такой резерв есть,

– отметил Марк Фейгин.

В то же время правозащитник отметил, что в случае, если КНР все же решится вступить в войну и помогать России, она попытается аргументировать это помощью США для Китайской республики, расположенной на острове Тайвань и обменять прекращение помощи России на возможность захватить остров.

Продолжается шантажный торг со стороны Китая: отдайте нам Тайвань, мы его увлечем, а вы сможете дожать Россию. Но цена это другая. Если Китай получит Тайвань, война должна быть прекращена немедленно и Украина должна выйти на границы 1991 года, что было бы логично требовать,

– сказал Фейгин.

Правозащитник считает, что Россия без помощи Китая и других стран, готовых тратить свои бюджеты на войну, не сможет затянуть войну. Но в случае, если желающие помочь стране-террористке найдутся, вероятно, на время она сможет затянуть войну.

Он подчеркнул, что для руководства Украины сейчас будет важно показать способность деоккупировать какие-то территории, чтобы продемонстрировать, что средства, вложенные партнерами в Украину, были не напрасны.

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