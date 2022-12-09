"Современнее, чем в США": Путин выдал нелепое заявление о ракетном вооружении России

Российский диктатор Владимир Путин продолжает рассказывать басни. В этот раз он заявил о "сверхсовременном" оружии в России.

Владимир Путин 9 декабря решил дать пресс-конференцию для журналистов, где снова начал заявлять, что вот все "идет по плану". Об этом пишет 24 канал.

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Кроме того, российский диктатор начал говорить о том, что в России "лучшее" вооружение.

Путин заявил, что "Москва возьмет на вооружение американские наработки о превентивном ударе".

"Что это такое? Это нанесение современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления могут наноситься, лишать противника этих систем управления", – сказал Путин.

Он объяснил, что речь идет о крылатых ракетах. Российский диктатор убежден, что "крылатые ракеты в России сейчас более современные и эффективные, чем в США".

Но это еще не все, Путин продолжил хвастаться тем, чего нет. "Предусматривалось нанесение превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем. Но пока в Штатах их нет, а у нас есть", – сказал диктатор.

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