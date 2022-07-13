Дочь Путина в России будет заниматься импортозамещением

Диктаторы обычно наживаются на всем, что вокруг них, а народ получает только капли от этого. Путин в таких вопросах не стал исключением.

Российские СМИ сообщили, что диктатор решил еще одну из своих дочерей неплохо пристроить. Она уже занимает должность главы фонда "Иннопрактика", сообщает 24 канал.

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Новая должность для дочери Путина

Теперь Екатерина Тихонова стала еще и сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Возглавил совет глава РСПП Александр Шохин.

Такой орган был создан, чтобы координировать деятельность РСПП по вопросам импортозамещения. Хотят обобщать якобы успешные практики замещения импортного оборудования. Более того, даже есть планы создать цифровые сервисы для поддержки импортозамещения и сформировать соответствующие законы. Как это все собираются воплощать в условиях санкций – неизвестно. Ведь до сих пор россияне самостоятельно не удавалось создать ничего толкового.

Тихоновую должность предложили в начале июля, но она пока не согласилась на это.

Санкции против россии и оцепление путина

Под санкции США еще в апреле попали дочери Владимира Путина, жена и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, под ограничения попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Санкции наложили и на Сбербанк и Альфа-банк. Также США ввели запрет на новые инвестиции в Россию.

В МВД Украины предполагали, что рядовые россияне начнут ощущать влияние санкций только через год. Санкции очень важны для стратегической войны против россиян. Поэтому их нужно внедрять более быстрыми темпами и больше.

Поэтому санкционное давление против России продолжает усиливаться. Вскоре государство-агрессорка может всколыхнуть новый пакет ограничений, призванный продолжать его ослабление. Это может быть уже седьмой пакет, или продолжение до шестого. В седьмом должны были ввести запрет на российский газ.

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