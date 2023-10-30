Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Кадыров, своими действиями и высказываниями, начал нагло провоцировать Кремль.

К теме Кадыров заговорил о новом батальоне: зачем создает и чем интересен выбор названия

Раздражает Путина

Вызывающее поведение Кадырова, а также его сына, который избил человека, находившегося под следствием за якобы сожжение Корана, наверняка начало раздражать Владимира Путина. Кадыров поддержал действия своего сына, а кроме того, он сам увешал себя государственными наградами Чечни и других мусульманских республик России.

Также появились разговоры о том, что Путин "продался мусульманам" и стал "исповедовать ислам". Более того, он якобы поддерживает распространение мусульманства по всей России и ведет к гражданской войне на идеологической и религиозной почве. К тому же в войне на Ближнем Востоке Путин поддерживает ХАМАС и даже принимает в Москве его представителей.

"Именно поэтому Путин был вынужден провести встречу с религиозными деятелями, на которой не присутствовал Кадыров, а также муфтий Чечни", – объяснил экс-сотрудник КГБ.

Как Рамазан Кадыров навязывает свои нарративы Путину: смотрите видео

Имеют большие проблемы

Кадыров также навязал Путину оценку Сталина как преступника. Он заставил изменить учебник истории для школы, в которых были переписать невыгодные кавказским республикам истории с выселением Сталиным мусульманских народов после Второй мировой войны.

Путин имеет большие проблемы, и Кадыров тоже. Так называемый глава Чечни пытается балансировать внутри российской власти. Он пытается стать рупором мусульманского мира. Кроме того, у каких-то мусульманских народов России также есть такие планы,

– отметил Жирнов.

Эта ситуация взрывоопасна для Кремля, и она может привести к нестабильности внутри России и ее ослаблению, а это выгодно для Украины и для ситуации на фронте.

Что происходит между Путиным и Кадыровым