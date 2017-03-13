"Перемирие с нюансами" и благодарность Трампу: главное из заявлений Путина о войне в Украине

13 марта вступил в силу договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это означает, что обе страны окончательно слились в крепких объятиях. В честь "знаменательного" события Путин и Лукашенко дали пресс-конференцию в Кремле.

24 Канал передает основное из диких заявлений обоих диктаторов.

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Что заявили Путин и Лукашенко 13 марта