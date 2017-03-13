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24 Канал Новости Украины "Перемирие с нюансами" и благодарность Трампу: главное из заявлений Путина о войне в Украине
13 марта, 18:52
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"Перемирие с нюансами" и благодарность Трампу: главное из заявлений Путина о войне в Украине

Ирина Чеботникова

13 марта вступил в силу договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это означает, что обе страны окончательно слились в крепких объятиях. В честь "знаменательного" события Путин и Лукашенко дали пресс-конференцию в Кремле.

24 Канал передает основное из диких заявлений обоих диктаторов.

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Что заявили Путин и Лукашенко 13 марта

 

 

19:14, 13 марта

Кортеж Лукашенко покинул Кремль.

Контроль территории фронта в рамках перемирия должен быть на уровне здравого смысла, – Путин.

У Беларуси единая позиция с Россией по "украинскому вопросу", – Лукашенко.

Все 28 программ интеграции России и Беларуси, которые были намечены, выполнены на 100%.

Беларусь примет участие в "параде победы" к 9 мая.

По словам Лукашенко, это честь.

Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США.

Путин тоже сказал о "трубе" для Европы

Да, действительно. Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе.

Лукашенко со смехом сказал, что это и имел в виду.

Путин поблагодарил Трампа

Мол, президент США делает благородное дело по прекращению огня.

А еще вспомнил лидеров КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, которые тоже уделяют много внимания заключению мирного соглашения.

Путин о Курске

ВСУ там в изоляции, у них два пути – или умереть, или сдаться в плен.

Ситуация на Курщине полностью под контролем России.

Путин спросил, кто в случае перемирия будет определять, кто что нарушил. Ведь линия фронта очень длинная.

Путин заявил, что Россия наступает "почти везде". Поэтому "о следующих шагах в деле прекращения конфликта будут договариваться, исходя из того, как будут складываться ситуация на земле"

Путин хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет готовить солдат и не будет получать оружие.

Путин согласен завершить войну

  • Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но "исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру".
  • Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но "вопрос в том, как этот термин будет использоваться".
  • В целом Путин поддерживает идею завершить войну "мирными средствами", но "есть много вопросов".

Путин о возвращении иностранных компаний на российский рынок

Россия ведет переговоры с некоторыми компаниями, чтобы те вернулись на ее рынок. Но преференций для тех, кто ушел с российского рынка и решит вернуться, не будет.

Санкции сделали России "хорошую прививку".

Заявления Лукашенко

  • Давление на Беларусь и Россию не становится меньше. Но "бьет по тем, кто наложил санкции".
  • На выборах белорусы показали, что хотят дружить с россиянами.
  • "Чужого не хотим, но и своего не отдадим".
  • "Хочу, чтобы все понимали, в частности украинцы, что мы возвращаемся к переговорам через три года с учетом ситуации на земле" (это намек на признание оккупированных территорий).
  • "Мяч на нашей стороне, знаем, как ответить". А "Украина давно должна была сесть за стол переговоров".
  • "Если Россия договорится с США, то Европе и Украине будет "труба".
  • По микроэлектронике, на которую наложили санкции: были резервы, поэтому "сегодня все передвигается и ездит".

Что изменится для Беларуси с подписанием договора

Российские и белорусские граждане смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.

По словам Путина, обе страны продолжат "строить Союзное государство". А Россия якобы вложила в экономику Беларуси около 4,5 миллиардов долларов.

Момент подписания соглашения

Пресс-конференция началась с того, что стороны обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. А еще подписали соглашение о "мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных структур".