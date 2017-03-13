"Перемирие с нюансами" и благодарность Трампу: главное из заявлений Путина о войне в Украине
13 марта вступил в силу договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это означает, что обе страны окончательно слились в крепких объятиях. В честь "знаменательного" события Путин и Лукашенко дали пресс-конференцию в Кремле.
24 Канал передает основное из диких заявлений обоих диктаторов.
Смотрите также Путин и Лукашенко встречаются в Кремле: одной из тем разговора стала Украина
Что заявили Путин и Лукашенко 13 марта
Кортеж Лукашенко покинул Кремль. Контроль территории фронта в рамках перемирия должен быть на уровне здравого смысла, – Путин. У Беларуси единая позиция с Россией по "украинскому вопросу", – Лукашенко. Все 28 программ интеграции России и Беларуси, которые были намечены, выполнены на 100%. Беларусь примет участие в "параде победы" к 9 мая. По словам Лукашенко, это честь. Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Да, действительно. Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе. Лукашенко со смехом сказал, что это и имел в виду. Мол, президент США делает благородное дело по прекращению огня. А еще вспомнил лидеров КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, которые тоже уделяют много внимания заключению мирного соглашения. ВСУ там в изоляции, у них два пути – или умереть, или сдаться в плен. Ситуация на Курщине полностью под контролем России. Путин спросил, кто в случае перемирия будет определять, кто что нарушил. Ведь линия фронта очень длинная. Путин заявил, что Россия наступает "почти везде". Поэтому "о следующих шагах в деле прекращения конфликта будут договариваться, исходя из того, как будут складываться ситуация на земле" Путин хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет готовить солдат и не будет получать оружие. Россия ведет переговоры с некоторыми компаниями, чтобы те вернулись на ее рынок. Но преференций для тех, кто ушел с российского рынка и решит вернуться, не будет. Санкции сделали России "хорошую прививку". Российские и белорусские граждане смогут участвовать в местных выборах в обеих странах. По словам Путина, обе страны продолжат "строить Союзное государство". А Россия якобы вложила в экономику Беларуси около 4,5 миллиардов долларов. Пресс-конференция началась с того, что стороны обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. А еще подписали соглашение о "мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных структур".
Путин тоже сказал о "трубе" для Европы
Путин поблагодарил Трампа
Путин о Курске
Путин согласен завершить войну
Путин о возвращении иностранных компаний на российский рынок
Заявления Лукашенко
Что изменится для Беларуси с подписанием договора
Момент подписания соглашения
Кортеж Лукашенко покинул Кремль.
Контроль территории фронта в рамках перемирия должен быть на уровне здравого смысла, – Путин.
У Беларуси единая позиция с Россией по "украинскому вопросу", – Лукашенко.
Все 28 программ интеграции России и Беларуси, которые были намечены, выполнены на 100%.
Беларусь примет участие в "параде победы" к 9 мая.
По словам Лукашенко, это честь.
Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США.
Да, действительно. Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе.
Лукашенко со смехом сказал, что это и имел в виду.
Мол, президент США делает благородное дело по прекращению огня.
А еще вспомнил лидеров КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, которые тоже уделяют много внимания заключению мирного соглашения.
ВСУ там в изоляции, у них два пути – или умереть, или сдаться в плен.
Ситуация на Курщине полностью под контролем России.
Путин спросил, кто в случае перемирия будет определять, кто что нарушил. Ведь линия фронта очень длинная.
Путин заявил, что Россия наступает "почти везде". Поэтому "о следующих шагах в деле прекращения конфликта будут договариваться, исходя из того, как будут складываться ситуация на земле"
Путин хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет готовить солдат и не будет получать оружие.
Россия ведет переговоры с некоторыми компаниями, чтобы те вернулись на ее рынок. Но преференций для тех, кто ушел с российского рынка и решит вернуться, не будет.
Санкции сделали России "хорошую прививку".
Российские и белорусские граждане смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
По словам Путина, обе страны продолжат "строить Союзное государство". А Россия якобы вложила в экономику Беларуси около 4,5 миллиардов долларов.
Пресс-конференция началась с того, что стороны обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. А еще подписали соглашение о "мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных структур".