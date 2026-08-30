Путин и Лукашенко встретились в Москве: о чем договорились диктаторы

Во время встречи в Кремле Александр Лукашенко заверил Владимира Путина в "безоговорочном выполнении" всех двусторонних договоренностей. По словам главы российского режима, Москва и Минск успешно развивают торговлю, несмотря на внешнее давление.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере высоких технологий, в частности микроэлектроники. Об этом сообщают ряд российских СМИ.

Детали договоренностей и экономическая зависимость

Белорусский диктатор заявил, что взаимный товарооборот между странами рос как минимум на 12%, отметив, что по итогам 2026 года эти показатели значительно превысят прошлогодний уровень.

И приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника,

– сказал Лукашенко.

Он льстиво заверил Путина, что подчиненный ему режим выполняет все обязательства – от аграрного сектора и поставок топлива до вопросов безопасности.

Кроме того, Лукашенко намекнул на влияние "динамики международных отношений", которая вынуждает его регулярно встречаться с главой Кремля.

Что предшествовало визиту

Как ранее сообщалось на нашем сайте, подобные встречи могут быть сигналом подготовки новых военно-политических маневров или провокаций со стороны России. Эксперты отмечают, что пространство для самостоятельных маневров белорусского режима практически исчерпано.

При этом недавно сообщалось, что Александр Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности войск. Так, одна из артиллерийских бригад Беларуси передислоцируется для выполнения учебно-боевых задач и будет доукомплектована до штатов военного времени. Минск также проверит работу всей системы военного управления и учтет опыт современной войны в Украине и Иране.