Путин нашел слабое место Трампа: интервью Безсмертного о кровавом бизнесе и чуме в России

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре и политику Дональда Трампа. Также эксперт оценил вероятность разработки биологического оружия в России на фоне вспышки чумы в Иркутске.

Россия все острее ощущает последствия украинских ударов, а вокруг политики США и Дональда Трампа накапливается все больше вопросов. В то же время отдельные события внутри России могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре, политику Дональда Трампа и роль Китая. Также он рассказал о возможных потрясениях в США, вероятных деловых контактах окружения Трампа с Кремлем, промежуточных выборах и ситуации вокруг возможной вспышки чумы в Сибири и версиях о разработке Россией биологического оружия.

Удары по российской инфраструктуре и слабые места системы

Пане Романе, насколько удары по нефтяной инфраструктуре России влияют на способность Путина вести войну, особенно в преддверии зимы?

Действительно, это уникальные находки. Вооруженные силы Украины иногда дают ответы на вопросы, на которые десятилетиями искали ответы люди: где же слабые места Советского Союза, России.

Начиная с таких блестящих операций, как "Паутина", я уже не говорю о затопленном Черноморском флоте, Ямальский крест, станцию Володарскую, как центральную станцию по перекачке по трем продуктопроводам соответствующих энергоресурсов – как для дизельных заправок, так и для бензиновых, и для газоснабжения аэропортов.

Все это свидетельствует о том, что на самом деле рашистская система слаба.

Россия, в связи с тем, что имеет 17 миллионов квадратных километров территории, на самом деле построила во всем линейные системы. Они очень слабы структурно. И поэтому важно находить такие места, удары по которым могут вывести из строя целые отрасли, направления, системы, секторы и так далее.

Насколько это серьезно влияет на способность России вести войну? Во-первых, это влияет на экономику. Экономика России в плохом состоянии. Она держится благодаря финансовой поддержке Китая. И это еще одна задача, на которую необходимо найти ответ. Как исключить Китай из участия в этой войне? Как исключить Северную Корею из участия в этой войне?

Несмотря на то, что у нас есть ответы на целый ряд вопросов, связанных с энергетической отраслью и экспортным потенциалом, необходимо найти ответ на вопрос, как исключить участие Китая и Северной Кореи в этом процессе. А это свидетельствует о том, что ресурс в ходе любой войны, доминирующий ресурс противника, может быть компенсирован с помощью некоторых факторов, таких как передовые технологии.

И второе – это понимание слабых мест в системе экономики, инфраструктуры, особенно военно-промышленного комплекса, слабых звеньев в этом процессе и внешнего периметра. Ведь если исходить из военной доктрины России, там вся система настроена на ведение войны.

И поэтому нельзя, рассматривая войну как способ реализации внешней политики России, игнорировать ни одну составляющую. В частности, нужно проводить тщательные анализы, разбор по секторальной экономике и обращать внимание на те секторы, которые обеспечивают функционирование экономики, и выводить их из строя. Я уже не говорю о внешнеполитическом аспекте, потому что все это очень серьезно влияет на ход и способность вести войну.

Интервью Романа Безсмертного об ударах по России, бизнесе Трампа с Путиным и вспышке чумы в Сибири: смотрите видео

Почему Трамп критикует удары по НПЗ и что стоит за его риторикой

Почему Трамп обвиняет Украину в росте цен на дизельное топливо, но не усиливает давление на Россию, несмотря на удары по ее нефтяной инфраструктуре?

Потому что он, как и Виткофф, и Кушнер, ведут совместный бизнес. И не один совместный бизнес, я уже не говорю о том бизнесе, который планируется.

В частности, сейчас ведутся переговоры между окружением Дональда Трампа и Путиным о приобретении зарубежных активов "Лукойла" семьей Трампа, поскольку к этому причастны и Кушнер, и Виткофф, и Дональд Трамп-младший. И это, кстати, обсуждалось как предложение Путина во время последней поездки Кушнера и Виткоффа в Кремль.

Что касается того, насколько в это верят американцы. Они же поверили в то, что Украине выделили 370 или сколько там говорил Дональд Трамп, миллиардов, ведь на самом деле ни о 300, ни о 200, ни о 100 речи не шла и не идет.

Более того, те средства, которые якобы получила Украина, в подавляющем большинстве способствовали росту экономики Соединенных Штатов Америки.

Точно так же и в этой ситуации это ложь, что удары Украины по российским НПЗ определяют ценовую политику на дизельное топливо на мировом рынке. Это неправда. Он лжет. Дональд Трамп лжет. Так и нужно говорить. Честно и откровенно. Он лжет.

На самом деле нынешняя ситуация на рынке возникла в результате действий Дональда Трампа в Персидском заливе и его внутренней энергетической политики, потому что, как оказалось, "drill baby drill" превратилось в совокупную проблему, огромную проблему, причем для всего мира.

Неслучайно же в конце прошлой недели Международная энергетическая ассоциация была вынуждена обратиться к европейцам. Европейцы выделили для энергетического рынка 100 миллионов баррелей – 50 сырой нефти и 50 дизельного топлива.

Можно сказать, что Европа сейчас спасает Дональда Трампа этими шагами, ведь на самом деле "Семерка", которая ночью заседала, рассматривая этот вопрос, сделала этот шаг для того, чтобы в Соединенных Штатах Америки не поднималась цена, поскольку цена в Соединенных Штатах за галлон дизельного топлива уже превысила 6 долларов.

То есть это катастрофические последствия для Соединенных Штатов Америки. Поэтому ожидать от Дональда Трампа применения " закона Грэма-Блюменталя " не стоит, он на это не пойдет. И можно сказать, что этот закон – это очередной Будапештский меморандум.

Китай, переговоры, импичмент и внутренний кризис в США

Роман, могут ли предстоящие встречи Трампа, Си и Путина повлиять на мирные переговоры, будет ли Китай и в дальнейшем поддерживать Россию?

Пока в Соединенных Штатах Трамп и он ведут эту внешнеполитическую линию, я не предвижу никаких изменений в поведении ни Си Цзиньпина, ни московского диктатора.

Дело в том, что Трамп сосредоточен на решении своих собственных проблем, проблем семьи, доходов семьи, а уже во вторую очередь – скажем, проблем Соединенных Штатов Америки. А места для проблем Украины, Европы, Тайваня у него не остается.

Поэтому даже те небольшие утечки информации о том, что где-то там разговор был, я оцениваю как преувеличение тех диалогов, которые могли вестись. А это означает, что там могли быть какие-то короткие фразы, но далеко не содержательное обсуждение проблем.

В принципе я не доверяю Трампу и его словам о его беседах на эту тему с Си Цзиньпином.

Я убежден: если появится возможность где-то там "распорядиться" Украиной, он это сделает, потому что уже видно, что он все больше и больше склоняется не просто к сотрудничеству с Путиным, а к совместному бизнесу с Путиным. А это, как мы прекрасно понимаем, то, что может очень тесно связать их между собой.

Поэтому доверять Трампу в вопросах посредничества, в мирных переговорах, думаю, это большое преувеличение и чрезмерные надежды на то, что он способен как-то вести эту ситуацию хотя бы с пользой для заключения компромиссного мира.

Может ли потеря республиканцами контроля над Конгрессом после промежуточных выборов поставить под угрозу президентство Трампа и привести к новому импичменту?

У меня нет сомнений в том, что демократы начнут процедуру импичмента. Сейчас у меня есть лишь сомнения относительно того, насколько серьезно демократы будут представлены в Сенате, чтобы голосами обеих палат отправить Трампа в отставку, ведь в Палате представителей очевидно, что победят демократы и будут иметь там серьезное преимущество. А сейчас дискуссия ведется по шести штатам.

Если хотя бы в половине из этих штатов демократы получат большинство, это означает, что у них появятся серьезные шансы начать процедуру импичмента и довести ее до успешного завершения.

Я надеюсь, что так и будет, но если преимущество в Сенате будет небольшим, то это означает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки с помощью законов свяжет Трампа по рукам и ногам, и он будет сидеть там как кукла, выполняя лишь представительские функции.

То есть я ожидаю как минимум обострения взаимоотношений между президентом Соединенных Штатов и Конгрессом. А это ничего хорошего ни внешнему миру, ни Соединенным Штатам Америки не принесет.

То есть для нас это тоже не очень хороший сценарий, если там будет постоянная внутренняя конфронтация?

Соединенные Штаты просто выпадают из мировой политики. И это уже очевидно, понятно. Политика изоляционизма.

Что Трамп спешит сейчас вывести войска, особенно важные подразделения из Европы, свидетельствует о том, что Министерство обороны, Пентагон, они прогнозируют вариант, что демократический Конгресс примет решение о приостановке вывода войск, о введении и создании баз в Польше, в прибалтийских странах.

А Трамп в этой ситуации окажется в положении некурящего пассажира. Это обострит отношения. И здесь нужно понимать, что неизвестно, на что может пойти Трамп и не окажемся ли мы в ситуации восстания штатов.

Америка очень часто попадает в ситуации, о которых она снимает фильмы. Вспомните хотя бы башни-близнецы в Манхэттене или то же самое восстание штатов.

Могут ли протесты в США и обострение ситуации вокруг Ирана привести к серьезному внутреннему кризису в стране?

Что касается Трампа, то этот случай, о котором вы говорите, – это исключительно предвыборная риторика. А, как мы понимаем, отношения между Трампом и Ньюсомом, губернатором, уже перешли черту допустимого. И поэтому, собственно, мы слышим эту риторику Дональда Трампа.

Дональд Трамп понимает, что Калифорния как штат – это четвертая экономика мира на данный момент.

И поэтому, почему бы он там ни говорил, он прекрасно понимает, что Калифорнию уже однажды остановили в проведении референдума о выходе из Соединенных Штатов Америки. Не исключено, что продолжение подобной политики подтолкнет калифорнийскую элиту к тому, чтобы отправить Дональда Трампа туда, откуда он появился в Соединенных Штатах Америки.

Поэтому ситуация здесь может быть крайне напряженной. И еще раз хочу отметить: если эти довыборы стабилизируют ситуацию, это будет большим достижением для Соединенных Штатов и для всего мира. Если нет, то ситуация будет только обостряться, и Америка будет все меньше и меньше играть роль ведущей державы мира.

Вспышка чумы в Иркутске и риски для мира

Роман, может ли возможная вспышка чумы в России перерасти в проблему мирового масштаба и насколько серьезно следует реагировать на эти сообщения?

Позвольте мне сначала ответить в литературном ключе. Дело в том, что Россия – это и есть чума, это синонимы. Поэтому здесь можно так сказать и ограничиться этой трактовкой. А Путин – это тоже чума, потому что он вот тот пациент номер ноль, который является распространителем заразы по всему миру.

ситуация в Иркутске, и вокруг Иркутска сейчас такая, что позволяет только говорить о вариантах развития событий и причинах. Пока что нас кормят тем, что лаборантка разбила колбу, и в это почему-то верят.

Хотя знатоки прекрасно понимают, что даже если бы она находилась в месте, где есть штаммы, она должна была бы быть одета и соответствующим образом защищена, и поэтому заразиться было невозможно.

Второй вариант следует рассматривать как последствия экспедиции в приграничные районы с Монголией. Там подобные случаи происходят постоянно, поскольку там очень много грызунов, являющихся переносчиками.

Переносчиками этой болезни являются, в частности, блохи, вши, клещи. И поэтому, если она была в экспедиции, это один из способов, которым она заразилась.

Третий вариант. Я не исключаю, что следует рассматривать вопрос о разработке биологического оружия. Тем более что она не была рядовой сотрудницей. Она участвовала в международных соревнованиях по борьбе с инфекциями, причем такого серьезного типа, как чума. То есть она достаточно хорошо разбиралась во всех этих проблемах.

Сейчас врачи молчат, а что главный санитарный врач не говорит, соответствует обычной практике в случае, когда ситуация серьезная. Если ситуация серьезная, когда вводится карантин в определенных населенных пунктах, блокируются отдельные больницы, количество пациентов там уже превысило 200 человек, находящихся в условиях карантина, это означает, что ситуация серьезная.

И об этом скажет любой врач, работавший в советской системе. Не в российской, а именно в советской системе. Поэтому нужно понимать, что там есть повод для беспокойства.

Есть ли риск того, что эта беда докотится до Украины? Есть – через фронт. И в этом отношении тоже нужно донести соответствующие инструкции до военнослужащих Вооруженных сил Украины, ведь контакт с военнопленными и так далее – все это может иметь очень неприятные последствия.

Могла ли Россия разрабатывать биологическое оружие в Иркутске и почему отсутствие международного контроля за такими программами может угрожать миру?

На самом деле этот контроль осуществляла Всемирная организация здравоохранения, но с появлением Трампа, как мы понимаем, на нее натравили всех собак. Сегодня дело не только в том, что такие "знатоки" системы здравоохранения, гениальные, как Дональд Трамп, и еще больший "знаток" Кеннеди, нынешний министр здравоохранения Соединенных Штатов Америки.

Фактически мало того, что она не финансируется, уровень доверия к ВОЗ минимален, и в нынешней ситуации они лишь поддерживают связь с Москвой, откуда получают некую дозированную информацию.

Мне приходилось знакомиться с отдельными документами Всемирной организации здравоохранения в последнее время. Так вот, даже с их точки зрения видно, что нынешние меры, принятые Россией с целью локализации зон заражения и введения карантина, являются достаточными, как они считают.

Тем более что ВОЗ констатирует, что легочная чума – это не непобедимая инфекция. Если правильно ставится диагноз и применяются в необходимых дозах антибиотики, то это проблема, которая решается в течение короткого времени.

Поэтому здесь важно, чтобы были предприняты правильные меры. Но если этот вопрос связан с разработкой биологического оружия, то очевидно, что это станет серьезной проблемой, ведь речь идет уже о совершенно ином уровне работы со штаммами.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.