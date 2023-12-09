Владимир Путин, мол, совсем даже не хотел идти на следующие выборы президента в России, однако, сделал "жест доброй воли" и принял соответствующее решение. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал в эфире 24 Канала "неожиданную" новость об участии Путина в президентских выборах.
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Путин идет в президенты – реакция поражает
Владимир Путин будет баллотироваться на президентских выборах в России в 2023 году. На решение Путина отреагировала Маргарита Симоньян. Пропагандистка написала, что "начальник пойдет на выборы сам", и это, мол, для россиян очень хорошая новость.
Это специфический и особенно отвратительный язык Маргариты Симоньян: "родная", "работаем братья", "начальник" и все в том духе,
– добавил журналист.
Примечательно, что объявление Владимира Путина о намерении баллотироваться было достаточно неформальным. Его об этом попросил Артем Жога – "спикер парламента ДНР". Путин при этом заявил, что это, мол, для него сложное решение и он якобы долго колебался, прежде чем его принять. Однако, именно по просьбе Жоги, он все же согласился снова идти на выборы.
"Здесь "прекрасно" все в этой новости: и собеседник, широко известный в узких бандитских кругах Донбасса, Артем Жога; и то, что Путин идет на выборы через Жогу. Это уже стало мемом в России", – отметил Игорь Яковенко.
Кто такой Артем Жога
Сейчас глава так называемого "народного совета ДНР" во временно захваченном Донецке.
В 2014 году Жога поддержал окупантов на востоке Украины и вступил в группировку "Спарта". Был соратником террориста "Моторолы", возглавлявшего незаконное вооруженное формирование. После гибели "Моторолы" в 2016 году сам Жога стал руководить батальоном.
"Это все, конечно, комично. Но в конце концов такая концентрированная и гипертрофированная вещь, которая очень характерно отражает все, что происходит в России. Лицемерие и полное отсутствие жизни", – подытожил Яковенко.
Президентские выборы в России: что известно
- Президентские выборы в России должны пройти в воскресенье 17 марта 2024 года. Однако к избранию Владимира Путина на новый срок тщательно готовились заранее. Следовательно, выборы продлятся не день, а три дня – с 15 по 17 марта.
- Больше, в России изменили конституцию, ведь согласно ей, одно и то же лицо не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Но в Кремле сделали все для того, чтобы Путин не просто мог баллотироваться в 2024 году, но даже в 2030 году.
- Еще раньше даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал скрывать, что выборы в России являются лишь формальностью. Да, Песков назвал выборы "бюрократией, а не демократией". Однако, чтобы все точно убедились в этом, муртад Путина даже рассказал, какими же будут результаты. Да, он предсказал российскому диктатору 90% голосов.