Владімір Путін, мовляв, зовсім навіть не хотів йти на наступні вибори президента у Росії, однак, вчинив "жест доброї волі" і таки прийняв відповідне рішення. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував в ефірі 24 Каналу "неочікувану" новину про участь Путіна у президентських виборах.

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Путін йде у президенти – реакція вражає

Владімір Путін таки балотуватиметься на президентських виборах у Росії 2023 року. На рішення Путіна відреагувала Маргаріта Сімоньян. Пропагандистка написала, що "начальник піде на вибори сам", і це, мовляв, для росіян дуже хороша новина.

Це специфічна та особливо огидна мова Маргарити Симоньян: "родная", "работаем братья", "начальник" і все в тому дусі,

– додав журналіст.

Примітно, що оголошення Владіміра Путіна про намір балотуватися було доволі неформальним. Його про це попросив Артем Жога – "спікер парламенту ДНР". Путін при цьому заявив, що це, мовляв, для нього складне рішення і він начебто довго вагався перш ніж його прийняти. Однак, буцімто саме на прохання Жоги, він все ж погодився знову йти на вибори.

"Тут "чудово" все у цій новині: і співрозмовник, широко відомий у вузьких бандитських колах Донбасу, Артем Жога; і те, що Путін йде на вибори через Жогу. Це вже стало мемом у Росії", – зазначив Ігор Яковенко.

Хто такий Артем Жога

Зараз очільник так званої "народної ради ДНР" у тимчасово захопленому Донецьку.

У 2014 році Жога підтримав окупантів на сході України та вступив до угруповання "Спарта". Був соратником терориста "Мотороли", який і очолював незаконне збройне формування. Після загибелі "Мотороли" у 2016 році, сам Жога став керувати батальйоном.

"Це все, звичайно, комічно. Але зрештою така концентрована та гіпертрофована річ, яка дуже характерно відображає все, що відбувається в Росії. Лицемірство і повна відсутність життя", – підсумував Яковенко.

Президентські вибори в Росії: що відомо