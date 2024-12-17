Путин играет в примитивную, но очень опасную для Украины игру: чего на самом деле хочет диктатор

Запад и Соединенные Штаты Америки стремятся к завершению горячей фазы войны в Украине. Зато Россия продолжает манипулировать темой перемирия, чтобы получить как можно больше выгод для себя. Мир ожидает первых шагов к миру.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что не разделяет мнения коллег относительно того, что Россия не готова к замораживанию войны. Он считает, что Россия сейчас играет в очень примитивную и понятную игру переговоров в публичной плоскости.

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Офис Президента четко заявляет о готовности к перемирию, поэтому Клочок расценивает заявления Кремля, что никакой заморозки не будет, исключительно как "политиканское балабольство", направленное на достижение выгодных целей.

Недавно президент сказал, что мы согласны на завершение войны в том формате, который есть. Это он сказал о замораживании войны. Президент говорил это прямо. Тем более уже было сделано заявление по НАТО руководителем зарубежного ведомства Украины, что мы не форсируем этот вопрос, мы готовы его отложить,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что это сигнал от США и Украины к Кремлю. Но Кремль взамен включает "заднюю передачу" и переходит к режиму вымогательства: мол, давайте требовать по полной, никакой заморозки, отдайте четыре области.

Чего хочет Россия

"Вам вчерашнее заявление Путина: мы готовы идти до конца, чтобы освободить все четыре области – ничего не напоминает? Они говорят: давайте нам еще что-то. Они еще хотят демилитаризации, денацификации, сокращения армии и так далее. Они стремятся к ослаблению Украины максимально. И что-то они могут выторговать, я этого не отрицаю", – объяснил Клочок.



По его словам, России надо учитывать, что на стороне Украины много стран, которые политически будут неспособны поддержать такие инициативы Кремля. Они вынуждены будут стоять на позициях Украины.





Россия заинтересована в замораживании войны, потому что она получает здесь очень серьезные победы, которые легко "скормит" своему населению. Она будет готовиться к новым провокациям, о которых сказал Андрей Белоусов, что ближайшие 10 лет Россия должна быть готова к войне против НАТО. То есть на 10 лет они запускают программу дальнейшей поддержки ВПК, а это изготовление огромного количества оружия и увеличение российской армии,

– добавил Валерий Клочок.



У россиян в головах уже вбита идеология, что они должны готовиться к войне с НАТО. Клочок также считает, что Россия не вытягивает сейчас даже войну в Украине, потому что убегает из Сирии. В заявлениях Кремля он видит другое: "Мы готовы к переговорам, но на своих условиях, на Стамбульских соглашениях".





Для Путина уникальный шанс – при Дональде Трампе, который действительно имеет достаточно рычагов влияния на всю геополитику заключить мир. Обратите внимание: он Европу убедил только своим приходом к власти, чтобы она увеличила расходы на оборону. Он действительно может заставить Украину и весь Запад пойти на сценарий замораживания войны, который, еще раз подчеркиваю, будет выгоден России,

– добавил Клочок.



Он пояснил, что во времена Советского Союза ВПК был еще больших объемов, чем сейчас в России. Они изготавливали в течение десятков лет бешеное количество оружия, которое и сейчас Россия использует в войне против Украины: “Поэтому работы у них хватит до самой смерти Путина”, - подытожил Клочок.

Манипуляции в ООН

Напомним, российский представитель в ООН Василий Небензя выступил с заявлением, в котором отметил, что Москву не интересуют и не устраивают любые сценарии замораживания войны в Украине. Он сказал, что не может быть никакой дискуссии о НАТО, подтвердив этим позицию и Владимира Путина, и Сергея Лаврова. Он добавил, что Москва, конечно, готова к переговорам, но только с теми, кто готов принять реальность и закончить войну. Он также вспомнил, что Украина якобы виновата во всем, потому что "Венгрия предлагала перемирие на Рождество, но кровавый преступный киевский режим отказался от этого".

Министерство иностранных дел Украины уже ответило Венгрии, назвав такие инициативы, которые упомянул Небензя в своем выступлении, манипулятивными. В частности, в сообщении указано, что действия венгерской стороны еще больше отдалены от миротворчества, чем ее заявления.

"Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления на агрессора и принятию других критически важных решений. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир", – отметили в МИД Украины.