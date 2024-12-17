Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що не поділяє думки колег щодо того, що Росія не готова до замороження війни. Він вважає, що Росія зараз грає у дуже примітивну й зрозумілу гру переговорів у публічній площині.

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Офіс Президента чітко заявляє про готовність до перемир’я, тому Клочок розцінює заяви Кремля, що ніякої заморозки не буде, виключно як "політиканське балабольство", спрямоване на досягнення вигідних цілей.

Нещодавно президент сказав, що ми погоджуємося на завершення війни у тому форматі, який є. Це він сказав про замороження війни. Президент говорив це прямо. Тим паче вже була зроблена заява щодо НАТО керівником закордонного відомства України, що ми не форсуємо це питання, ми готові його відкласти,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що це сигнал від США і України до Кремля. Але Кремль натомість включає "задню передачу" й переходить до режиму вимагання: мовляв, давайте вимагати по повній, ніякої заморозки, віддайте чотири області.

Чого хоче Росія

"Вам вчорашня заява Путіна: ми готові йти до кінця, щоб звільнити всі чотири області – нічого не нагадує? Вони кажуть: давайте нам ще щось. Вони ще хочуть демілітаризації, денацифікації, скорочення армії і так далі. Вони прагнуть послаблення України максимально. І щось вони можуть виторгувати, я цього не заперечую", – пояснив Клочок.



За його словами, Росії треба враховувати, що на боці України багато країн, які політично будуть неспроможні підтримати такі ініціативи Кремля. Вони змушені будуть стояти на позиціях України.





Росія зацікавлена у замороженні війни, тому що вона отримує тут дуже серйозні перемоги, які легко "згодує" своєму населенню. Вона буде готуватися до нових провокацій, про які сказав Андрій Білоусов, що найближчі 10 років Росія має бути готова до війни проти НАТО. Тобто на 10 років вони запускають програму подальшої підтримки ВПК, а це виготовлення величезної кількості зброї та збільшення російської армії,

– додав Валерій Клочок.



У росіян у головах уже вбита ідеологія, що вони мають готуватися до війни з НАТО. Клочок також вважає, що Росія не витягує нині навіть війну в Україні, бо тікає із Сирії. У заявах Кремля він вбачає інше: "Ми готові до переговорів, але на своїх умовах, на Стамбульських угодах".





Для Путіна унікальний шанс – за Дональда Трампа, який справді має достатньо важелів впливу на всю геополітику укласти мир. Зверніть увагу: він Європу переконав лише своїм приходом до влади, щоб вона збільшила видатки на оборонку. Він справді може змусити Україну і весь Захід піти на сценарій замороження війни, який, ще раз наголошую, буде вигідний Росії,

– додав Клочок.



Він пояснив, що за часів Радянського Союзу ВПК був ще більших обсягів, ніж нині в Росії. Вони виготовляли протягом десятків років шалену кількість зброї, яку й нині Росія використовує у війні проти України: “Тому роботи у них вистачить до самої смерті Путіна”, — підсумував Клочок.

Маніпуляції в ООН

Нагадаємо, російський представник в ООН Василь Небензя виступив із заявою, у якій зазначив, що Москву не цікавлять і не влаштовують будь-які сценарії заморожування війни в Україні. Він сказав, що не може бути жодної дискусії про НАТО, підтвердивши цим позицію і Володимира Путіна, і Сергія Лаврова. Він додав, що Москва, звісно, готова до перемовин, але лише з тими, хто готовий прийняти реальність та закінчити війну. Він також згадав, що Україна нібито винна у всьому, бо "Угорщина пропонувала перемир’я на Різдво, але кривавий злочинний київський режим відмовився від цього".

Міністерство закордонних справ України вже відповіло Угорщині, назвавши такі ініціативи, які згадав Небензя у своєму виступі, маніпулятивними. Зокрема, у повідомленні зазначено, що дії угорської сторони ще більше віддалені від миротворчості, аніж її заяви.

"Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску на агресора та ухваленню інших критично важливих рішень. Усе це не має нічого спільного з прагненням відновити мир", – зазначили в МЗС України.