Есть 3 человека: кто обеспечивает Путину возможность продолжать войну

Россия более двух лет проводит боевые действия в Украине, однако она еще не исчерпала свой ресурс, а ее экономика работает несмотря на санкции. Это происходит благодаря верным Владимиру Путину чиновникам, которые помогают ему вести войну.

Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, подчеркнув, что одновременно в российском министерстве обороны идут чистки генералов, которых обвиняют в коррупции. Однако этот процесс связан не с тем, что они воровали.

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Он является очень опасным

Владимир Путин расчищает министерство обороны не потому, что эти генералы коррумпированы. Он, по мнению Романовой, любит и понимает воров. Более того, он считает, если люди не воруют, то они не искренние, на них нет компромата и они опасны.

Причина в том, что эти генералы – не из клана племянницы Путина Анны Цивилевой, которая назначена заместителем министра обороны России,

– подчеркнула она.

Недавно Тимуру Иванову – экс-заместителю Сергея Шойгу, когда тот занимал должность министра обороны, выдвинули очередное обвинение в растрате в особо крупном размере, а сам экс-министр сидит тихо и смирно.

Однако выяснялось, что эти генералы особо и не нужны.

В России есть министр обороны, который ничего не понимает в обороне и армии. Однако он понимает в том, как перевести российскую экономику на военные рельсы. Поэтому Андрей Белоусов является очень опасным,

– отметила председатель фонда "Русь сидящая".

Он довольно много сделал для того, чтобы российский бизнес, в частности, государственный, как можно больше зависел от военных заказов.

У Путина, по словам Романовой, есть, к сожалению, 3 очень талантливых человека:

глава национального банка Эльвира Набиуллина, из-за действий которой у него есть очень много денег;

министр финансов Антон Силуанов, благодаря которому у России сбалансированный военный бюджет;

глава минобороны Белоусов, который поступает так, чтобы почти каждый россиянин был заинтересован в войне и чтобы граждане России "кормились" с нее.

Потому ли, что он воюет, или потому, что это жена или мать того, кто воюет, или потому, что он закрыл супермаркет и переоборудовал его в цех по производству дронов, в котором работает половина города, или потому, что он сидит в банке, который обслуживает этот цех,

– объяснила она.

Напомним, что Ольга Романова предположила, кто может быть преемником Владимира Путина на президентском посту. Это, вероятно, его племянница – Анна Цивилева. Она стала заместителем главы минобороны России Андрея Белоусова, а также женщине присвоен чин действительного государственного советника 3 класса, который соответствует военным званиям генерал-майора и контр-адмирала.