Договориться с Трампом не удалось: Путин выдвинул новое условие завершения войны

На фоне пессимистических настроений среди российской элиты относительно продолжения войны в Украине появились сообщения, что Владимир Путин якобы хочет закончить ее до конца 2026 года. Однако это может быть месседжем, который имеет адресата внутри России, чтобы успокоить российское общество.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, подчеркнув, с какой целью мог появиться этот месседж со стороны России. Он предположил, какие реальные планы Путина по завершению войны.

Читайте также В Кремле рассчитывают на возобновление переговоров с Украиной с участием США

Путин ищет новые возможности закончить войну

"Эти сливы в западных медиа являются кампанией дезинформации, ведь Путин будет воевать до момента, пока он сможет это делать. Учитывая то, что у него нет особых перспектив захватить Донбасс до конца года, вопрос в том, сколько он еще сможет воевать", – отметил Богданов.

Стоит знать. Как сообщает Bloomberg, Владимир Путин хочет закончить войну в Украине до конца 2026 года, однако на своих "победных" условиях. Они предусматривают, в частности, контроль Россией всего Донбасса. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию, что Путин устанавливал срок окончания войны. Также Москва стремится заключить соглашение по безопасности с Европой, чтобы зафиксировать свои территориальные достижения. Для таких шагов Путина есть несколько причин, в частности, недовольство российских элит затягиванием войны, которая зашла в тупик, удары украинских беспилотников по российской территории, а также неудачи на поле боя.

На сегодня Россия может быстро завершить войну только одним способом – согласиться на перемирие по линии разграничения. Теоретически, по его мнению, это возможно, но только если Украине будут предоставлены гарантии безопасности.

С другой стороны, Кремль таким образом пытается приглашать Европу к переговорам. Ранее Путину, по словам эксперта по стратегическим коммуникациям, это не было нужно, ведь он считал, что Дональд Трамп сможет дожать Украину ради эфемерного союза с Кремлем. Однако пока у президента США ничего не получилось.

Поэтому Путин пытается выстроить определенную стратегию поведения для того, чтобы объяснить своему окружению, сколько еще продлится война. Также ему нужно показать Европе, что он готов к переговорам, но на своих условиях,

– отметил он.

Однако, как отметил Юрий Богданов, правда заключается в том, что пока нет оснований считать, что российское руководство готово к переговорам и к завершению войны, поэтому она будет продолжаться. Соответственно, параметры будущих переговоров будут определяться тем, в каком состоянии будут находиться российская армия и экономика осенью и зимой 2026 – 2027 годов.

Если Украина продолжит давление на российскую экономику, снова заработают американские санкции и закончится война в Иране, то на конец 2026-го Путин будет искать мира совсем на других условиях, чем он сейчас мечтает. Если же баланс более-менее удержится, то, как подчеркнул эксперт по стратегическим коммуникациям, эти ожидания главы Кремля перенесутся на 2027 год.

С какими проблемами сталкивается Россия?

Среди россиян значительно просел рейтинг поддержки действий Владимира Путина. С конца декабря 2025-го по конец апреля 2026-го уровень поддержки главы Кремля снизился на 12,2%. Для того чтобы улучшить его рейтинги, в России изменили методику опроса. Нововведение заключается в том, что половина респондентов будет отвечать на опрос по прежнему по телефону, а о мнении другой половины будут узнавать дома во время обхода квартир.

Также издание The Economist отмечает, что весной Украина активизировала свои удары по войскам и объектам в тылу России. В то же время российская армия потеряла контроль над отдельными территориями на фронте. Кроме того, российская армия несет большие потери. Все эти факторы указывают на то, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего хода боевых действий.