Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения, – СМИ
Источник:CNN
Россия использовала уже большинство боевой мощи, накопленной для вторжения в Украину.
Об этом сообщают американские СМИ. Там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
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Сколько ракет уже выпустили оккупанты
По оценкам американского ведомства, с начала нападения на Украину государство-агрессор запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это "баллистические ракеты малой дальности".
Это по-прежнему означает, что он все еще имеет треть за пределами Украины, что важно,
– подчеркнул чиновник.
Отметим, накануне в Пентагоне заявили, что Россия продвигается по территории Украины медленнее, чем раньше этого ожидали в Кремле.
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