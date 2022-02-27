Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения, – СМИ

Россия использовала уже большинство боевой мощи, накопленной для вторжения в Украину.

Об этом сообщают американские СМИ. Там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

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Сколько ракет уже выпустили оккупанты

По оценкам американского ведомства, с начала нападения на Украину государство-агрессор запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это "баллистические ракеты малой дальности".

Это по-прежнему означает, что он все еще имеет треть за пределами Украины, что важно,

– подчеркнул чиновник.

Отметим, накануне в Пентагоне заявили, что Россия продвигается по территории Украины медленнее, чем раньше этого ожидали в Кремле.



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