Экономическое сотрудничество России и Африки довольно незначительно. Для России важно другое. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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"Это банальный подкуп. Причем банальный подкуп ничего не решающих стран грубо говоря. Люди представляют себе огромный африканский континент, 54 страны и Россия "разбазаривает" свои богатства, чтобы их содержать. На самом деле это не так", – заметил Сергей Жирнов. .

Экономически Африка не играет большой роли

В русских интернациональных отношениях, до этого всего во внешнеэкономических, Африка имеет 2 – 3% всех обменов. Бюджет оборота внешней торговли, то есть все, что Россия покупает и продает за границу, составляет примерно 550 миллиардов долларов.

Да, с Африкой этот оборот составляет 18 миллиардов. В то время как с только Казахстаном, например, этот оборот имеет 23,2 миллиарда.

Не нужно из этого делать большую программу. Потому что и Россия не разорится от того, что у нее происходит в Африке, и Африка для России не является альтернативой Америке или Европе. Потому что в Европе у людей есть деньги,

– подчеркнул Жирнов.

Если же у африканских стран нет денег, чтобы купить что-то российское, а у России нет денег для того, чтобы масштабно вложить их в африканские страны, возникает такой обмен. Ярким примером может стать саммит Россия – Африка.

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Что нужно России от Африки

Значительная часть африканских стран бедны, но потенциально богаты. То есть, у этих стран есть ценные природные ресурсы, но у них нет денег, чтобы их добывать или разрабатывать. Поэтому страны Африки ищут иностранных инвесторов, которые вложат деньги, разработки, а затем получат часть прибыли.

Однако Россия для Африки не является серьезным инвестором. Таковыми есть Китай, Соединенные Штаты, Западная Европа. Россия же распространяет свое влияние в других целях.

Россия борется за голоса ООН. Когда идет заседание Генассамблеи ООН, ему нужно показать, что она не одна. И голосует за нее не только Беларусь, Сирия и Северная Корея. Тогда и возникает с десяток африканских стран, по крайней мере, содержащихся при голосовании резолюций, где осуждают Россию,

– объяснил эксразведчик.

Или страны могут голосовать за резолюции, которые России выгодны и наоборот.

Так что Владимир Путин просто пытается показать миру, что у него какие не какие друзья, но есть. Даже ездят к нему на тематические саммиты.

"Саммит Россия – НАТО называется неправильно. Ведь если бы был "форум Россия – НАТО" проблем не было бы. Путин назвал его саммитом, а это значит (приезд – 24 Канал) первых лиц. Первых лиц было только 17 из 54", – заметил Жирнов.

Для Путина решение большинства африканских лидеров не приехать в Россию является немалым имиджевым ударом. Ведь саммит готовили больше года, о нем, очевидно, заранее предупредили. Впрочем, похоже, все большее число африканских стран понимают опасность сотрудничества с Путиным.

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