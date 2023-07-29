Економічна співпраця Росії та Африки є доволі незначною. Для Росії важливо інше. Детальніше про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Читайте також "Ми ніколи не порушували статут ООН": як Путін на саміті брехав лідерам Африки щодо України

"Це банальний підкуп. При чому банальний підкуп країн, які нічого не вирішують, грубо кажучи. Люди уявляють собі величезний африканський континент, 54 країни й Росія "розбазарює" свої багатства, щоби їх утримувати. Насправді це не так", – зауважив Сергій Жирнов.

Економічно Африка не відіграє великої ролі

В російських міжнародних відносинах, насамперед у зовнішньоекономічних, Африка має 2 – 3% всіх обмінів. Бюджет обороту зовнішньої торгівлі, тобто усе, що Росія купує та продає за кордон, сягає приблизно 550 мільярдів доларів.

Так, з Африкою цей оборот становить 18 мільярдів. Тоді як з лише Казахстаном, до прикладу, цей оборот має 23,2 мільярда.

Не потрібно з цього робити великої програми. Бо й Росія не розориться від того, що в неї відбувається в Африці, й Африка для Росії не є альтернативою Америки чи Європи. Тому що в Європі у людей є гроші,

– наголосив Жирнов.

Якщо ж в африканських країн немає грошей, аби купити щось російське, а в Росії немає грошей для того, щоб масштабно вкласти їх в африканські країни, то виникає такий собі обмін. Яскравим прикладом і може стати саміт Росія – Африка.

Сергій Жирнов пояснив, що Путіну потрібно від Африки: дивитись відео

Що потрібно Росії від Африки

Значна частина африканських країн є бідними, але потенційно багатими. Тобто у цих країн є коштовні природні ресурси, але у них немає грошей, аби їх видобувати чи розробляти. Тож країни Африки шукають закордонних інвесторів, які вкладуть гроші, розробки, а потім отримають частину прибутку.

Одначе Росія для Африки не є серйозним інвестором. Такими є Китай, Сполучені Штати, Західна Європа. Росія ж поширює свій вплив з іншою метою.

Росія бореться за голоси в ООН. Коли йде засідання Генасамблеї ООН, їй потрібно показати, що вона не одна. І голосує за неї не лише Білорусь, Сирія та Північна Корея. Тоді й виникає з десяток африканських країн, які принаймні утримуються при голосуванні резолюцій, де засуджують Росію,

– пояснив ексрозвідник.

Або ж країни можуть голосувати за резолюції, які Росії вигідні та навпаки.

Тож Владімір Путін просто намагається показати світу, що у нього які не які друзі, але таки є. Навіть їздять до нього на тематичні саміти.

"Саміт Росія – НАТО називається неправильно. Бо ж якби був "форум Росія – НАТО" проблем не було б. Путін назвав його самітом, а це означає (приїзд – 24 Канал) перших облич. Перших облич було тільки 17 з 54", – зауважив Жирнов.

Для Путіна рішення більшості африканських лідерів не приїхати до Росії є чималим іміджевим ударом. Адже саміт готували понад рік, про нього, очевидно, заздалегідь попередили. Втім, схоже, все більше африканських країн розуміють небезпеку співпраці з Путіним.

Саміт Росія – Африка: курйозні події