Путин использует газ как оружие, – Витренко объяснил действия главы Кремля

Президент России Владимир Путин пытается использовать газ как геополитическое оружие. Глава Кремля сам желает решать, кому и сколько давать голубого топлива.

Об этом в программе 24 канала "Что это было" с Сергеем Лещенко сказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Также он рассказал о "Северном потоке-2" и последствиях действия Германии в отношении российского газопровода.

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О Путине и газе как оружии

"Газпром" использует газ как геополитическое оружие. Над "Газпромом" стоит Путин, поэтому фактически это Путин использует газ как геополитическое оружие.

Что это значит? Путин хочет решать, кому этот газ давать, по какой цене, когда прекращать поставки газа, если страна как-то не так себя ведет.

В европейских правилах, в частности в третьем энергопакете, говорится о том, что не может компания, которая добывает газ и торгует им, контролировать потоки газа.

О встрече министров энергетики

Мы провели встречу как раз с министром энергетики господином Галущенко (Германом – 24 канал). Мы провели встречу с министром энергетики США и Германии.

По секрету могу сказать, что это была встреча на полях Крымской платформы. Это не были какие-то переговоры, которые готовились и следствием которых были конкретные решения. Это просто был обмен мнениями – полезный, но не решающий. Не нужно переоценивать.

О проигрыше "Северного потока-2" в немецком суде

Это существенное решение, потому что если бы решение было противоположным, то нам было бы гораздо сложнее. Это один из элементов нашей борьбы. Это такой один из форпостов, условно говоря.

Мы укрепляем свои позиции. До этого было важное решение по иску наших польских партнеров. Мы тоже работали вместе по подготовке соответствующей позиции. Так называемый принцип солидарности был предметом рассмотрения этого судебного процесса.

Подробнее здесь Это существенное решение, – Витренко о проигрыше "Северного потока-2" в немецком суде

Тоже подтвердил Европейский суд, что немецкий регулятор должен не только на соответствие европейским правилам конкретно этого газопровода "Северного потока-2", а он должен смотреть на другие газопроводы, которые соединяют Россию и Евросоюз.

А также – смотреть, чтобы эти газопроводы не были в дискриминированном положении в отношении "Северного потока-2". Это означает, например, что "Газпром" и Путин должны разблокировать доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Европу и Россию.

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О "Северном потоке-2"

Эта история (с "Северным потоком-2" – 24 канал) – это продолжение тенденции к восстановлению справедливости. Мы говорим, что это несправедливо, когда "Газпром" блокирует доступ всех других компаний к украинской ГТС. Мы хотим, чтобы европейские компании могли бронировать мощность украинской ГТС для транзита.

Что такое "Северный поток-2"? Это российский газопровод, который государство-оккупант решило строить в обход Украины. Как заявили в российском "Газпроме", до конца 2021 года "Северный поток-2" может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа.

Это важно для безопасности, украинской евроинтеграции и развития рынка. Надо, чтобы компании Центральной Азии могли также использовать украинскую ГТС для транзита. Мы на этом настаиваем. Мы боремся.

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У нас есть основания полагать, что в ближайшее время вместе с партнерами заставим Россию наконец изменить свое отношение и перестать использовать газ как геополитическое оружие. Тогда ситуация будет коренным образом изменена. Для этого нужно сотрудничество с немцами, Еврокомиссией, американцами.