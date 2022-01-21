Путин использует Лукашенко как полезного идиота, – Латушко об агрессии России против Украины
Источник:24 канал
Риторика Александра Лукашенко относительно Украины является абсолютно антиукраинской. Более того, речь идет не только о риторике, но и о конкретных действиях. Таким образом Владимир Путин может его использовать.
Доказательством является то, что Лукашенко фактически и юридически признал Крым "российским", а также угрожает Украине возможными военными действиями. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр культуры Беларуси, дипломат Павел Латушко.
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Как отметил Латушко, также самопровозглашенный президент Беларуси постоянно говорит о националистах и украинском оружии в Беларуси.
Этого человека Путин использует как полезного идиота в случае обеспечения вторжения с территории Беларуси в Украину,
– заверил белорусский оппозиционер.
Что происходит вблизи украинской границы
Латушко отметил, что у Беларуси уже есть десятки эшелонов с военной техникой России. В общем их вроде бы должно прибыть 200.
"Можете представить, каким будет количество российских военных, которые будут находиться на территории Беларуси в ближайшие дни. В боевой готовности вооруженные силы Беларуси, крупная группировка Вооруженных сил России, в частности, военно-морские силы, Воздушно-космические силы, С-400", – сказал Латушко.
Он подчеркнул, что нельзя исключать мобилизации белорусских резервистов с 1 февраля для так называемых учений.
Если этого недостаточно и вы считаете, что это мирные действия в отношении Украины – я сочувствую. Можно засунуть голову в песок, не замечать этого и рассчитывать, что Лукашенко "проявит мудрость и добро",
– добавил Латушко.
Дипломат считает, что даже если сейчас не произойдет эскалации ситуации на границе Украины – будет противодействие США и НАТО, которые этого не допустят.
Латушко об отношениях Путина и Лукашенко: смотрите видео
Угроза нападения на Украину из Беларуси
- В Госдепе США 19 января официально заявили, что существует угроза нападения России на Украину с территории Беларуси.
- Беларусь такое заявление высмеяла и назвала "набором страшилок".
- В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность вторжения России со стороны Беларуси существует, но она очень низкая.