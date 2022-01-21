Путин использует Лукашенко как полезного идиота, – Латушко об агрессии России против Украины

Риторика Александра Лукашенко относительно Украины является абсолютно антиукраинской. Более того, речь идет не только о риторике, но и о конкретных действиях. Таким образом Владимир Путин может его использовать.

Доказательством является то, что Лукашенко фактически и юридически признал Крым "российским", а также угрожает Украине возможными военными действиями. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр культуры Беларуси, дипломат Павел Латушко.

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Как отметил Латушко, также самопровозглашенный президент Беларуси постоянно говорит о националистах и украинском оружии в Беларуси.

Этого человека Путин использует как полезного идиота в случае обеспечения вторжения с территории Беларуси в Украину,

– заверил белорусский оппозиционер.

Что происходит вблизи украинской границы

Латушко отметил, что у Беларуси уже есть десятки эшелонов с военной техникой России. В общем их вроде бы должно прибыть 200.

"Можете представить, каким будет количество российских военных, которые будут находиться на территории Беларуси в ближайшие дни. В боевой готовности вооруженные силы Беларуси, крупная группировка Вооруженных сил России, в частности, военно-морские силы, Воздушно-космические силы, С-400", – сказал Латушко.

Он подчеркнул, что нельзя исключать мобилизации белорусских резервистов с 1 февраля для так называемых учений.

Если этого недостаточно и вы считаете, что это мирные действия в отношении Украины – я сочувствую. Можно засунуть голову в песок, не замечать этого и рассчитывать, что Лукашенко "проявит мудрость и добро",

– добавил Латушко.

Дипломат считает, что даже если сейчас не произойдет эскалации ситуации на границе Украины – будет противодействие США и НАТО, которые этого не допустят.

Латушко об отношениях Путина и Лукашенко: смотрите видео

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