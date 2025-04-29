Плевок в лицо Трампу: Кремль прибегнул к хитрости в вопросе достижения мира

Россия начала следовать стилю ведения переговоров, который свойственен президенту США Дональду Трампу. В российском МИД выдвинули несколько требований для урегулирования ситуации по Украине.

Как объяснил в эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович, Кремль, вероятно, умышленно включил в список несколько пунктов, чтобы потом иметь возможность "уступить" ими в обмен на уступки со стороны Украины и США.

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Россия переняла тактику Трампа

По словам политолога, Дональд Трамп – политик, который живет в своем мире. Последние годы он действует по простому принципу, который хорошо описан в фильме "Ученик": независимо от обстоятельств, всегда утверждай, что ты побеждаешь. Даже если ситуация катастрофическая – не признавай поражения, демонстрируй уверенность и контроль. Именно такую модель Трамп последовательно реализует в своей политике.

У президента США до сих пор сохраняется иллюзия, что он сможет договориться с Владимиром Путиным. Однако еще в начале его президентской каденции Рейтерович предупреждал: Россия рано или поздно "кинет" Трампа, и сделает это грубо. Сегодня уже наблюдаются первые признаки этого процесса. Риторика Москвы, особенно в исполнении главы МИД Сергея Лаврова – это плевок в лицо Трампу.

Россия переняла стиль Трампа,

– отметил Игорь Рейтерович.

Москва выдвигает 6 требований для мирного урегулирования в Украине, последнее из которых – откровенно антиамериканское и направлено против НАТО. Впрочем, потом Кремль может схитрить: отвергнуть несколько пунктов, назвав это "уступкой", и требовать взаимного ответа. Фактически, Россия начала играть с Трампом теми же картами, которыми он играл с ней.

Вопрос в том, кто играет лучше. Несмотря на все, я считаю, что лучше играет Трамп, по крайней мере, на ситуативном этапе,

– подчеркнул политолог.

Его эмоциональность, несдержанность и склонность к радикальным решениям могут обернуться против Кремля. Если он окончательно осознает, что Россия его просто использовала, – реакция может быть жесткой. У Трампа не останется другого выбора, кроме как серьезно ударить по Москве.

И тут возникает еще один момент. Если Трамп примет решение приостановить участие США в соглашении, Украина должна сделать все возможное, чтобы сформировать у американского лидера четкое понимание: виноват в этом Путин. Именно из-за него Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Есть конкретный человек и страна, которые стоят за провалом.

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Если удастся этого достичь, реакция Трампа может трансформироваться в усиленную поддержку Украины, или даже в более решительные шаги против России.

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