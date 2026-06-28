В окружении Путина растет недовольство: что станет смертельным ударом для диктатора

Украинские удары по военным, логистическим и энергетическим объектам России всё сильнее подрывают способность Кремля вести войну. Несмотря на заявления Путина о якобы "успехах" на фронте, Москва не достигла своих стратегических целей, а в рядах российских элит растет раздражение из-за затягивания войны.

Генерал армии Николай Маломуж в эфире "24 Канала" пояснил, что Путин уже ощущает стратегический провал. По его словам, смертельным ударом для диктатора могут стать не только потери на фронте и удары по России, но и массовое недовольство среди его окружения, бизнеса, силовиков и российского общества.

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Путин пытается скрыть стратегический провал

Несмотря на заявления Путина о якобы успехах на фронте, реальная ситуация для Кремля становится все хуже. Россия не достигла ни одной из стратегических целей, которые ставила с самого начала полномасштабного вторжения: ни быстрого захвата Киева, ни контроля над Украиной, ни результатов на отдельных направлениях, которые Москва постоянно объявляла приоритетными.

Путин уже чувствует, что грядет стратегический провал. Все стратегические цели не достигнуты, сколько бы он их ни ставил с момента начала агрессии,

– сказал генерал армии.

Теперь ему всё сложнее объяснять россиянам, ради чего продолжается война. То же самое касается и внешней аудитории: Кремль пытался убедить мир, что у него есть цель и он способен её достичь, но ситуация на фронте и украинские удары по российским объектам постепенно обесценивают эту стратегию.

Изменения заметны и в позиции партнеров Украины. Даже те политики в США, которые ранее критически оценивали украинские успехи или допускали уступки Москве, теперь видят: у России нет стратегических возможностей достичь своих агрессивных целей.

Мы фактически обесценили стратегию Путина. Сегодня уже имеет смысл не только поддерживать Украину в плане ведения переговоров и продавать оружие, но и реально вставать на сторону Украины,

– отметил генерал армии.

Путин теряет инструмент давления как на партнеров Украины, так и на российское общество. В его окружении растет недовольство из-за войны, которую часть элит еще в самом начале считала недопустимой и опасной даже для самой России.

В его окружении уже росло недовольство и растет ещё больше. Зачем он начинал войну?

– сказал Маломуж.

После этого Путину становится всё труднее придерживаться прежней линии о якобы "неизбежных" российских успехах. Кремль пытается объяснить войну не провалом собственной агрессии, а вымышленной угрозой со стороны Запада, хотя до полномасштабного вторжения Россия годами выстраивала сотрудничество с европейскими странами и даже имела отдельные форматы взаимодействия с НАТО.

Это всё блеф. Он говорит это для того, чтобы найти оправдания и показать, что кто-то угрожал, кто-то начал войну, а не он,

– сказал Маломуж.

Точно так же Кремль пытается оправдать агрессию разговорами о якобы "незаконной" власти в Украине или "притеснениях" русскоязычного населения. Однако эти аргументы постоянно менялись в зависимости от потребностей российской пропаганды: сначала Путин говорил об одной причине, потом о другой, но ни одна из них не объясняет главного – почему Россия напала на Украину и не смогла достичь заявленных целей.

Смертельным ударом может стать недовольство в России

Путин понимает реальное положение дел на фронте, даже если публично говорит об "успехах". У российской армии нет масштабного продвижения, которое можно было бы представить как стратегическую победу. Есть лишь локальные движения на отдельных участках – в Покровском секторе, возле Константиновки, Лимана, Славянска и на юге Запорожской области.

Он четко понимает, что творится на фронте: наступательных операций, которые имели бы большой успех, у него нет,

– сказал Маломуж.

Украина при этом проводит активные действия по защите своих территорий и всё более эффективно использует высокотехнологичные средства. Именно там, где у России нет преимущества, её уязвимость становится более заметной – и на фронте, и на оккупированных территориях, и уже внутри самой России.

Когда мы перешли к эффективным оперативным действиям с использованием высокотехнологичных средств, где у Путина нет преимущества, вот тут он и почувствовал, что на фронте идут мощные потери, а перспектив наступления нет,

– отметил генерал армии.

Удары по военным объектам, нефтепереработке и экспортной инфраструктуре постепенно наносят удар по всей системе, обеспечивающей войну. Для Кремля это уже не только вопрос фронта, но и вопрос денег, топлива, логистики и способности удерживать экономику под давлением.

Нет ни денег, ни обеспечения войск, а тем более экономики и гражданского населения,

– пояснил Маломуж.

Из-за этого в России может усиливаться недовольство среди тех, кто еще недавно молча поддерживал войну или пытался от нее дистанцироваться. Часть элит видит, что война не принесла обещанного результата, а санкции, потери и удары по России всё сильнее затрагивают их интересы.

Начинается чрезвычайно сложный процесс прозрения некоторых элит, которые уже начинают выступать против войны. А это для неё смертельный удар,

– подчеркнул генерал армии.

Чтобы удержать ситуацию, Кремль пытается вновь продать россиянам миф о войне с Западом. Путин пытается показать, что России якобы угрожает НАТО, а Украина является лишь "тараном" против россиян. Так он хочет объяснить свои провалы и мобилизовать общество вокруг страха.

Он пытается сместить акценты: что существует угроза, что он воюет с НАТО, что Украина используется как агрессивный таран и поэтому угрожает России,

– сказал Маломуж.

Однако скрывать реальность становится всё труднее. Российские элиты имеют доступ к альтернативной информации, общаются с родственниками за рубежом и видят, что кремлевская картина мира не совпадает с фактами. Если недовольство будет одновременно расти среди окружения Путина, бизнеса, силовиков и в российской глубинке, это может стать для диктатора гораздо опаснее, чем очередные потери на фронте.

Маломуж объяснил стратегический провал Путина: смотрите видео