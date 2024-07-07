Фиаско по всем фронтам: против Путина выступают даже те, кто поддерживал войну

Российский диктатор в Украине потерпел сокрушительное поражение, не достигнув ни одной из своих целей. Путин потерял свою распиаренную контрактную армию, которую называл 2 в мире. А теперь, на 3 году полномасштабной войны, от него открещиваются даже те, кто поддерживал войну в Украине.

Такое мнение озвучил 24 Каналу писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что Путин вместе с тем потратил и огромное количество денег, однако успехов на фронте у оккупантов нет.

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Путинская власть лопнет изнутри

Мурзагулов озвучил, что у российского диктатора больше нет никаких перспектив для улучшения российской экономики, нет близких партнеров.

Его верные "собаки" от него отказываются, в том числе та, кого он столько лет финансировал – Марин Ле Пен. Это фиаско по всем фронтам. Более того, Путин расколол Россию на теме "Мусульмане – Православные", достаточно посмотреть, что происходит в Дагестане. Там продолжается антироссийский бунт,

– рассказал оппозиционер.

По мнению Мурзагулова, путинская власть обязательно лопнет изнутри. Он предположил, что Украине, возможно, достаточно стать сбоку и дать возможность главе Кремля "сломать себе шею самостоятельно".