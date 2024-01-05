Путин издал приказ о присвоении украинским детям гражданства России: почему это очень опасно

Владимиру Путину мало ордера на арест, выданный МКС. Он решил издать приказ, который позволит присваивать похищенным украинским детям гражданство России.

На это обратил внимание омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Приказ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации" Владимир Путин подписал 4 января.

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О чем идет речь в приказе

Известно, что в соответствующем приказе говорится, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство России. Причем по личному решению Владимира Путина и без учета всех или отдельных требований законодательства страны-агрессора.

Как говорит Лубинец, заявление о вступлении в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которые устроили под наблюдение ребенка.

Во время заполнения анкеты не нужно указывать информацию о местонахождении заявителя, контактные данные. Необходимы только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, который, как говорит Лубинец, может исчезнуть в любой момент.

Считаю, что присвоение детям гражданства России делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории,

– подчеркнул омбудсмен.

По его словам, россияне смогут подавать заявления о вступлении в гражданство России за депортированных украинских детей, которые находятся в российских учреждениях или российских семьях на попечении. И их Владимир Путин будет удовлетворять без всяких требований.

Мы понимаем страшные последствия таких действий, ведь следующим шагом после получения ими "гражданства" России будет усыновление детей уже как россиян, а за этим – изменение их персональных данных.

– добавил Лубинец.

Он отметил, что в один момент может произойти так, что у России просто не останется ни одного украинского ребенка. А все потому, что в течение следующих трех месяцев все они просто могут стать гражданами России.

Дмитрий Лубинец отметил, что как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, будет принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. Он подчеркнул, что перевод детей из одной национальной группы в другую, безусловно, каким "есть предоставление принудительного гражданства детям, является одним из признаков геноцида".