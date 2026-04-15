Путин достиг противоположного: ветераны ЦРУ сравнили Украину в 2022 году и сейчас

Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения не смог реализовать план по захвату Украины. Впоследствии он изменил свои цели в войне. Однако сейчас происходит то, на что он вообще не рассчитывал.

Такое мнение озвучили 24 Каналу экс-служащие ЦРУ Глен Корн и Ральф Гофф, отметив, что Путин после провала в начале войны, быстро пришел к выводу, если не смог захватить Украину за несколько дней, то должен разгромить ее. Глава Кремля решил, если выиграет в войне против Украины, то сможет пережить Запад, потому что Киеву нужна его поддержка для выживания.

Что сейчас беспокоит Путина?

Корн уверен, что значительная часть битвы происходит на Западе – в сердцах и головах европейцев и американцев. Все они должны осознавать, что нужно продолжать противостоять действиям Путина и дать ему понять, что он не победит.

Он не более устойчивый, чем мы (Запад – 24 Канал). Украинцы продемонстрировали невероятную стойкость, и нам тоже надо проявить стойкость, показать, что мы не отступим и не откажемся от своих ценностей, чтобы он мог одержать победу,

– заметил ветеран ЦРУ.

Владимир Путин, по мнению Корна, сейчас очень обеспокоен. Он не появляется в публичных местах. Также в кремлевской верхушке царит тревога. В частности, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу раскрыл, что из-за масштабирования производства украинских дронов, пока ни один регион России уже не является безопасным.

"Это серьезное признание от страны, которая еще несколько лет назад позиционировала себя самой могущественной империей в мире. А сегодня ее сосед, которого она стремилась захватить в течение недели, теперь угрожает российской территории", – объяснил Глен Корн.

Обратите внимание! Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм отметил, что Владимир Путин очень боится мирного соглашения, если оно не будет иметь признаки победы для него. В противном случае внутри России возможны угрожающие для его власти процессы. В Кремле боятся возвращения военных с фронта после прекращения войны. Они могут стать силой, недовольной действующей властью, и это может привести к болезненным для Кремля сдвигам в России.

Он отметил, что россияне должны осознать, что войну в Украине начал Путин, и речь идет о его эго и непонимании истории и справедливости. И они страдают из-за плохого руководства, а не из-за украинского народа, НАТО или США. Именно российское руководство подвело свое население, затянуло в черную дыру, и это не соответствует его интересам.

Как Россия теряет свои позиции?

"Ирония заключается в том, что Украина переживет Путина, хотя он мечтает жить вечно, как и многие диктаторы. В попытках уничтожения Украины он разрушает собственную страну.

Рождаемость продолжает катастрофически падать, экономика перегрета",

– подчеркнул Ральф Гофф.

Ветеран ЦРУ продолжил, что из-за усилий Запада и отказа от российской нефти и газа, Путин потерял огромные рынки Европы навсегда.

Россия продает нефть и газ Китаю по низкой цене, ослабил собственные силы. Поэтому Пекин является безоговорочным победителем, ведь Россия становится его вассалом,

– отметил Гофф.

Однако Украина, по его словам, должна выстоять, и Запад обязан ее поддерживать, чтобы обеспечить, чтобы она – свободная и демократическая страна – существовала, когда Путина уже не будет.

Что происходит в России?