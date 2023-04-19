Путин утопает в жалкой лжи: что не так с "визитом на Херсонщину и Луганщину" – анализ ISW

Владимир Путин решил вроде бы осуществить показательные "визиты на Херсонщину и Луганщину". Сделал он это накануне контрнаступления ВСУ.

И эту поездку бункерного деда уже проанализировали в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что этим так называемым визитом Владимир Путин продолжал изображать себя военным лидером.

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Что не так с этими "визитами"

Начнем с того, что Кремль рассказал о том, что 18 апреля Путин якобы посетил штаб российской группировки "Днепр" в Херсонской области и штаб национальной гвардии "Восход" в оккупированной Луганской области. Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оккупированные территории бункерный дед посетил 17 апреля. А теперь о главном проколе!

Аналитики обратили внимание на одно из видео с Путиным. В нем диктатор заявил, что "приближается православный праздник Пасхи". А это значит, что если он и был на оккупированных территориях, то еще до 16 апреля. Интересно, что позже в Кремле видео отредактировали, убрав упоминание о Пасхе.

В Институте обратили внимание на то, что 18 апреля линию фронта в Авдеевке посетил президент Украины Владимир Зеленский. Следовательно, Кремль мог выложить ролик для того, чтобы омрачить поездку украинского лидера в информационном пространстве.

Путин и близко не был у линии фронта

Заметили аналитики, что российские военкоры критиковали российских чиновников. Их возмущало то, что Зеленский посещает линию фронта, а Путин – нет. Именно поэтому последний в марте прибыл ночью в Мариуполь, чтобы хоть как-то улучшить свой имидж лидера военного времени.

Тем временем этот вчерашний визит порадовал российских оккупационных чиновников. Они утверждали, что он вроде бы поднял боевой дух российских бойцов, которые готовятся отбивать украинское контрнаступление.

А сейчас внимание. Геолокации кадров свидетельствуют, что Путин посетил Арабатскую стрелку на юго-западе Херсона. А она расположена в 130 километрах от ближайшей линии фронта. Думаем, сравнения с визитом Зеленского в Авдеевку лишние.