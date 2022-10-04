Такое мнение 24 канала озвучил аналитик и политолог Александр Морозов. Ранее российский журналист Тимур Олевский рассказал об "ударе" для Путина и Кадырова .

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Первый сценарий

Морозов отметил, что по первому сценарию Путин остановится на определенной линии и будет работать со своим населением, пытаясь убедить всех в том, что победа одержана. Однако это не остановит Украину в смысле деоккупации своих территорий. Будут обстрелы, а российские войска постараются обороняться. Этот сценарий мрачен для России.

Однако при этом Украина получает хорошие шансы на экономическое развитие благодаря поддержке многих стран. Возможны и структурные реформы и т.д. Россия же после этого вряд ли будет для кого интересна. Это будет абсолютно изолированная страна-изгнанник, за 3 – 4 года там не будет ничего,

– заметил аналитик.

Морозов предположил, какие есть 2 сценария следующих действий Путина в войне против Украины: смотрите видео

Второй сценарий

Политолог продолжил, что по второму сценарию российская политическая верхушка могла взять на себя ответственность и отправить Путина на дачу с книгами писать мемуары. Это не означает переворота и того, что люди, которые придут к власти, будут демократами и будут проводить реформы. Однако они могут начать процесс обдумывания, как выйти из этой катастрофы.

"Многие говорят, что этот сценарий невозможен. Путинская верхушка либо закрыла уши и глаза, либо уже выехали из страны, либо они собираются погибнуть вместе с Путиным. Я бы хотел, чтобы хотя бы часть этой верхушки задала себе вопрос, а куда они запихивают". Россию, и с какого конца она выйдет из этого конфликта. Потому что это катастрофа", - подчеркнул он.

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