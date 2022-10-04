Таку думку 24 каналу озвучив аналітик та політолог Олександр Морозов. Раніше російський журналіст Тимур Олевський розповів про "удар" для Путіна та Кадирова.

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Перший сценарій

Морозов зазначив, що за першим сценарієм Путін зупиниться на певній лінії та буде працювати зі своїм населенням, намагаючись переконати всіх, що перемога здобута. Однак це не зупинить Україну у сенсі деокупації своїх територій. Будуть обстріли, а російські війська намагатимуться оборонятись. Цей сценарій похмурий для Росії.

Однак при цьому Україна отримує хороші шанси на економічний розвиток, завдяки підтримці багатьох країн. Можливі і структурні реформи тощо. Росія ж після цього навряд буде для когось цікавою. Це буде абсолютно ізольована країна-вигнанець, за 3 – 4 роки там не буде нічого,

– зауважив аналітик.

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Другий сценарій

Політолог продовжив, що за другим сценарієм російська політична верхівка могла б узяти на себе відповідальність і відправити Путіна на дачу з книгами писати мемуари. Це не означає переворот і те, що люди, які прийдуть до влади, будуть демократами і проводитимуть реформи. Однак вони можуть розпочати процес обдумування, як вийти з цієї катастрофи.

"Багато хто каже, що цей сценарій неможливий. Путінська верхівка або закрила вуха й очі, або вже виїхали з країни, або вони збираються загинути разом з Путіним. Я б хотів, щоб хоча б частина цієї верхівки поставила собі запитання, а куди вони запихають Росію, і з якого кінця вона вийде з цього конфлікту. Бо це – катастрофа", – наголосив він.

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