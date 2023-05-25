Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. В общем, "французская карта" в очередной раз доказала, что Россией управляют невежды.

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Путин привык крутить историей

В России привыкли крутить историей так, как им выгодно. Однако ставя под сомнение существование Украины, Путин должен вспомнить слова и действия политика, которого он считает образцом – Сталина. В 1945 году тот сказал, что Украина – не просто одна из республик СССР, а может быть самостоятельным субъектом, поэтому должна отдельно войти в ООН.

То же Сталин сделал и с Беларусью. А вот Россия по отдельности в ООН не входила. К тому же, когда в 1991 году СССР развалился, то Россию отдельно никто в ООН не принимал. Украина и Беларусь уже были там, еще 12 республик получили признание независимости и прошли процедуру вхождения, Россия же – нет.

Кстати, китайский посол во Франции сказал, что вообще все образовавшиеся после распада СССР республики не имеют никакой законности, имея в виду и Россию. Итак, если Путин хочет поговорить на эту тему, поспорить, то пусть к Си Цзиньпину съездит и задаст ему вопрос, считает ли он Россию суверенной,

– отметил Жирнов.

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У Путина проблемы с Китаем

Чтобы не рассматривать карты 17 века, на которых написано "Украина", Путин лучше бы решал проблемы своей страны. В частности, то, что Китай на своих картах ряду российских городов вернул старые китайские названия. Пекин, похоже, готов вернуть историческую справедливость.

В частности, вернуть себе свои исторические земли, которые по несправедливым договорам 1858 и 1860 годов отошли России. Это территории площадью примерно в миллион квадратных километров. Поэтому у Путина проблемы не в Украине, у него могут быть проблемы с южным соседом, Китаем, которого он считает другом.

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