Сможет ли Путин удержать власть, если Россия прекратит свою агрессию

Есть предположение, что Владимир Путин остается так долго у власти в России только благодаря своему близкому окружению. Однако есть и те, кто против диктатора, но ему, вероятно, гораздо легче держать все под контролем тогда, когда россияне заняты войной.

Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин, отметив, что санкции, которые Запад внедряет против страны-агрессора, возможно, не слишком влияют на российские элиты. Они могут выполнять любые свои потребности в странах Азии или Африки.

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Смена российской власти

Евгений Чичваркин отметил, что среди окружения Владимира Путина есть и те люди, которым не выгодна война, ведь она ограничивает их финансовые возможности во всем мире.

Важно! Оппозиционерка Ольга Курносова считает, что приближенные к Путину могут готовить дворцовый переворот, поскольку мечтают о возвращении к беззаботной жизни, которая была до войны. По ее словам, устранение Путина – единственный шанс для его окружения остановить упадок России, который становится все глубже из-за военных расходов.

По мнению бизнесмена, главной идеологией Кремля является война до конца. Там будут делать все, чтобы она не завершилась. Говорится не только о боевых действиях на территории Украины, но и в других регионах.

Режиму Путина выгодно держать своих граждан в постоянной военной риторике, чтобы оправдывать какие-то внутренние проблемы тем, что еще не время о них говорить.

Эта идеология будет продолжаться до завершения путинского режима,

– сказал Евгений Чичваркин.