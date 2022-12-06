Путин появился на Крымском мосту за рулем авто: что хотел показать и в чем просчитался

Российские СМИ показали, как диктатор Владимир Путин проехался по Крымскому мосту за рулем автомобиля. Это должно было продемонстрировать, что движение через мост возобновили, а президент ничего не боится, поэтому сам приехал осмотреть его. Однако что-то в этом перформансе пошло не так.

На деле же этот спектакль для пропагандистских медиа оказался провальным, и вместо сильного сообщения, которое должно было быть закодировано в опубликованном видео с Путиным, нашлось лишь несколько слабых месседжей. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Почему именно "Мерседес"

Все началось с того, что президент-террорист рулил именно "Мерседесом", то есть здесь с "импортозамещением" не сложилось. Вместо какого-то из достижений российского автопрома он все же выбрал проверенное немецкое качество. Хотя в лучших традициях роспропаганды ему стоило бы проехаться на "Ладе Калине", "КамАЗе" или, на худой конец, на российском лимузине "Аурус".

Как отметил Давидюк, сейчас, вероятно, у Кремля не хватает времени и ресурса, чтобы продумывать подобные пиар-ходы. Достаточно того, что Путин выбрался из бункера, так что ехать пришлось на том, на чем и всегда.

Точно ли это был Крымский мост

Также следует обратить внимание, что пропутинские медиа опубликовали очень короткое видео этой поездки. По всей вероятности, он был в самом начале этого моста со стороны России, в Краснодаре, проехал какую-то часть, и сразу же вернулся назад, не доехав до Крыма и не ступив на территорию полуострова.

Я не уверен, что его охрана позволила бы ему доезжать до Крыма, понимая всю мощь украинской армии, разведки, дронов, которые могут прилететь ниоткуда.

– говорит Давидюк.

Что хотели показать этим видео

Самым первым сообщением, которое должна было бы отправить автопрогулка Путина, скорее всего, было то, что "бавовна" в октябре уничтожила на мосту не все, что движение частично восстановили и есть часть, которая якобы работает.

Похоже, это необходимо было продемонстрировать, поскольку известно, что россияне почти не отправляют через Крымский мост грузы. По словам Давидюка, транспортные компании боятся туда ездить, более того – ни одна страховая компания не хочет страховать грузы, которые едут через Крымский мост на территорию Крыма.

Выходит, что эти люди стали чуть ли не первыми, кто наконец-то понял, что Крым – это Украина, и потыкаться на ее территорию не стоит.

Чего добился Путин и его пропаганда

Впрочем, что бы там ни планировал президент-террорист и какую бы силу и смелость он не хотел бы продемонстрировать, достиг он скорее обратного эффекта, а именно вместо одного сильного сообщения отправил несколько слабых. Они сейчас рассматриваются на международной арене, и все понимают, что происходит на самом деле.

Итак, во-первых, Путин не проехал мост полностью – значит он в полной мере не контролируется Россией, не является цельным и не выполняет функцию полноценной логистической артерии, связывающей страну-агрессора с оккупированным Крымом.

Во-вторых, видео короткое и обрывается внезапно. Даже у обычного зрителя, не говоря уже об аналитиках, возникает вопрос: "Что произошло?". То есть что-то снова пошло не так и ситуацию снова не контролируют.

В третьих, Путин не ступил на территорию Крыма. Это еще одно доказательство отсутствия четкого плана и контроля. Похоже, что он просто испугался вероятных "хлопков" или каких-то дронов, а разве такое бывает на своей же территории?

Он вылез из бункера, что действительно происходит очень редко, но вместо запланированных побед мы увидели его факапы,

– подытожил Давидюк.

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